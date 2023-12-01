Ткачев сравнялся с Голдобиным в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 51 очку

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев вышел в лидеры гонки бомбардиров.

В пятницу нападающий набрал 1 (0+1) очко в матче с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

Теперь у Ткачева 51 (14+37) очко в 36 матчах. Он догнал лидера сезона Николая Голдобина из «Спартака», у которого 51 (25+26) балл в 38 матчах.