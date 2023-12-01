Ткачев сравнялся с Голдобиным в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 51 очку
Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев вышел в лидеры гонки бомбардиров.
В пятницу нападающий набрал 1 (0+1) очко в матче с «Нефтехимиком» (4:3 Б).
Теперь у Ткачева 51 (14+37) очко в 36 матчах. Он догнал лидера сезона Николая Голдобина из «Спартака», у которого 51 (25+26) балл в 38 матчах.
Рекорд результативности за сезон 85 очков (48 шайб и 37 передач) у Сергея Мозякина в сезоне-2016/2017 за 60 матчей.
У Мозякина тогда было в среднем 1,416 очка за игру, а сейчас у Ткачёва 51(14 + 37) за 36 матчей и в среднем точно один в один как у Мозякина 1,416 очка за игру!
У Ткачёва есть большие шансы ещё и превзойти достижение по количеству передач за сезон. Больше всего передач в одном регулярном сезоне: у Никиты Гусева (сезон 18/19), 65 .