Агент Яшкина: «Характер травмы непростой. Предварительный срок восстановления – примерно 3 месяца»

Теги Ак Барс травмы КХЛ Дмитрий Яшкин Глеб Чистяков Чемпионат.com Хоккей

Агент Дмитрия Яшкина сообщил, что игрок может пропустить три месяца.

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу, потому что с таким вопросами всегда надо быть аккуратными.

Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», – сказал агент Глеб Чистяков.

Напомним, Дмитрий Яшкин получил травму в матче против «Автомобилиста». Форварда «Ак Барса» увезла скорая.

Яшкин набрал 24 (18+6) очка в 36 матчах регулярного чемпионата-2023/24. Он лучший снайпер «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

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9 комментариев
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здоровья!!!
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Походу кость на руке раздроблена, ещё раз здоровья Дмитрию!
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Учитывая характер его игры, неудивительно. Это только Воронков может тыкаться и ему похер - он железный
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Сезон для него по сути закончен, травма серьезная,рецидив. даже если восстановится через 3, там ПО, 100% будет беречь себя, в следствии в составе не будет( А так здоровья 🙏
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Здоровья. скорее всего мимо плова , если агент не приукрасил состояние ,восстановление всегда долго.
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Ответ Alexey Alexeev
здоровья!!!
🙏✊
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Ответ Дмитрий9779
Походу кость на руке раздроблена, ещё раз здоровья Дмитрию!
Будем надеятся что по крайней мере никак у Гаджи Автомата в конце той зимы
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