Агент Яшкина: «Характер травмы непростой. Предварительный срок восстановления – примерно 3 месяца»

Агент Дмитрия Яшкина сообщил, что игрок может пропустить три месяца.

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу, потому что с таким вопросами всегда надо быть аккуратными.

Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», – сказал агент Глеб Чистяков.

Напомним, получил травму в матче против «Автомобилиста». Форварда « » увезла скорая.

Яшкин набрал 24 (18+6) очка в 36 матчах регулярного чемпионата-2023/24. Он лучший снайпер «Ак Барса» в нынешнем сезоне.