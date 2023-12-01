Агент Яшкина: «Характер травмы непростой. Предварительный срок восстановления – примерно 3 месяца»
Агент Дмитрия Яшкина сообщил, что игрок может пропустить три месяца.
«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу, потому что с таким вопросами всегда надо быть аккуратными.
Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», – сказал агент Глеб Чистяков.
Напомним, Дмитрий Яшкин получил травму в матче против «Автомобилиста». Форварда «Ак Барса» увезла скорая.
Яшкин набрал 24 (18+6) очка в 36 матчах регулярного чемпионата-2023/24. Он лучший снайпер «Ак Барса» в нынешнем сезоне.