Дорофеев лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу от Галлахера. Форварду «Монреаля» дали 4 минуты штрафа, «Вегас» дважды забил на 59-й и победил

Теги травмы Монреаль НХЛ Вегас Марк Стоун Брендан Галлахер Джек Айкел Павел Дорофеев Хоккей

Павел Дорофеев лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу от Галлахера.

Эпизод произошел на 58-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Монреалем» (6:5). 

При счете 4:4 российский форвард «Голден Найтс» прорвался к воротам и получил клюшкой по лицу от Брендана Галлахера, а затем был сбит. 

Судьи выписали форварду «Канадиенс» двойной малый штраф. «Вегас» реализовал оба большинства, забросив 2 шайбы на 59-й минуте (отличились Джек Айкел и Марк Стоун), и довел матч до победы. 

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1 комментарий

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Данил Подгорбунский
Так сказать, зуб отдал за победу, внес вклад)
А так, зубы жалко, будет как Саша с дыркой в зубах ходить до конца карьеры😣
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