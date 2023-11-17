Дорофеев лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу от Галлахера. Форварду «Монреаля» дали 4 минуты штрафа, «Вегас» дважды забил на 59-й и победил

Павел Дорофеев лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу от Галлахера.

Эпизод произошел на 58-й минуте матча регулярного чемпионата между « » и « » (6:5).

При счете 4:4 российский форвард «Голден Найтс» прорвался к воротам и получил клюшкой по лицу от , а затем был сбит.

Судьи выписали форварду «Канадиенс» двойной малый штраф. «Вегас» реализовал оба большинства, забросив 2 шайбы на 59-й минуте (отличились Джек Айкел и Марк Стоун), и довел матч до победы.