Вице-президент КХЛ о выкриках на игре «Спартак» – СКА: «Проявлять эмоции необходимо, понимая, что на трибунах женщины и дети. Выяснять отношения можно, проводя спартакиады»

Вице-президент КХЛ высказался о поведении болельщиков на игре «Спартака» и СКА.

«Спартак» победил СКА (3:2). Затем появилась информация, что СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных кричалок болельщиков « ».

«Лига не только борется с проявлениями агрессии и взаимными оскорблениями, исходящими от болельщиков как во дворцах, так и за их пределами, но и ведет работу по профилактике таких явлений.

В частности, после матча «Спартак» – СКА в начале ноября нами проведена комплексная работа, направленная на то, чтобы во время следующей встречи исключить оскорбительное поведение фанатов.

Мы нашли точки соприкосновения и достигли ряда договоренностей на уровне руководства клубов: матч 23 ноября в Санкт-Петербурге прошел в яркой атмосфере, но без оскорблений и нецензурных выражений со стороны фан-секторов.

При этом мы не против проявления эмоций. Напротив, мы уважаем хорошие традиции фанатского движения, искреннюю преданность своей команде.

Болельщики – большая и важная часть нашей игры! И все же проявлять эмоции необходимо, понимая, что на трибунах присутствуют в том числе женщины и дети.

Мы и далее предлагаем руководству клубов продолжить столь непростую, но очень интересную и полезную для всех работу.

Возможностей для выяснения принципиальных отношений вне трибун достаточно: можно проводить между болельщиками спартакиады, встречи по доступным видам спорта; интегрировать их в игры ветеранов и руководства клубов в день игр основных команд, предшествующие основному матчу», – сказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий.