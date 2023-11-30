Вице-президент КХЛ о выкриках на игре «Спартак» – СКА: «Проявлять эмоции необходимо, понимая, что на трибунах женщины и дети. Выяснять отношения можно, проводя спартакиады»

Теги СКА Спартак болельщики КХЛ Андрей Точицкий Чемпионат.com Хоккей

Вице-президент КХЛ высказался о поведении болельщиков на игре «Спартака» и СКА.

«Спартак» победил СКА (3:2). Затем появилась информация, что СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных кричалок болельщиков «Спартака».

«Лига не только борется с проявлениями агрессии и взаимными оскорблениями, исходящими от болельщиков как во дворцах, так и за их пределами, но и ведет работу по профилактике таких явлений.

В частности, после матча «Спартак» – СКА в начале ноября нами проведена комплексная работа, направленная на то, чтобы во время следующей встречи исключить оскорбительное поведение фанатов.

Мы нашли точки соприкосновения и достигли ряда договоренностей на уровне руководства клубов: матч 23 ноября в Санкт-Петербурге прошел в яркой атмосфере, но без оскорблений и нецензурных выражений со стороны фан-секторов.

При этом мы не против проявления эмоций. Напротив, мы уважаем хорошие традиции фанатского движения, искреннюю преданность своей команде.

Болельщики – большая и важная часть нашей игры! И все же проявлять эмоции необходимо, понимая, что на трибунах присутствуют в том числе женщины и дети.

Мы и далее предлагаем руководству клубов продолжить столь непростую, но очень интересную и полезную для всех работу.

Возможностей для выяснения принципиальных отношений вне трибун достаточно: можно проводить между болельщиками спартакиады, встречи по доступным видам спорта; интегрировать их в игры ветеранов и руководства клубов в день игр основных команд, предшествующие основному матчу», – сказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий.

15 комментариев
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Выступил по поручению СКА обкома . А что же ни слова про судейство в матчах с участием СКА не сказал? А как на счет «страна без мяса»? Это другое. Почему-то Точицкий скромно умолчал.
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слишком много слов, а по факту введут фан-уйди
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Ответ Bartez1986
слишком много слов, а по факту введут фан-уйди
Так фан-айди и вводят против неадекватов - что-бы они поменьше пересекались с нормальными людьми
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Возможно эти оскорбления пошли СКА на пользу, после этого 9 побед подряд.
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Ромка как всегда 😅
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Можно Ротенбергиаду провести
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Ротану можно с шаблой в раздевалке орать,а нам нельзя ибо это было на трибунах,а что такого страшного в этом слове было,что "гипер" тренера подарвало так сильно?
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Ответ ivan555navi
Так фан-айди и вводят против неадекватов - что-бы они поменьше пересекались с нормальными людьми
Тогда и по телевизору не надо показывать неадекватов
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Ответ Machine Head
Выступил по поручению СКА обкома . А что же ни слова про судейство в матчах с участием СКА не сказал? А как на счет «страна без мяса»? Это другое. Почему-то Точицкий скромно умолчал.
Медведев сказал в раздевалке для своей команды (хотя это тоже не правильно).
А тут разговор о криках на трибунах при людях, которые пришли на хоккей, а не слушать оскорбления в чью-бы они сторону не были.
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Ответ ivan555navi
Медведев сказал в раздевалке для своей команды (хотя это тоже не правильно). А тут разговор о криках на трибунах при людях, которые пришли на хоккей, а не слушать оскорбления в чью-бы они сторону не были.
Ваня, я уважаю тебя за твою самоотверженность с которой ты отстаиваешь свое мнение, но не глупи. Слово не воробей .
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Ответ Machine Head
Ваня, я уважаю тебя за твою самоотверженность с которой ты отстаиваешь свое мнение, но не глупи. Слово не воробей .
Так тут целая буча поднялась за слова Медведева, которые распиарили журналисты и тыкали что весь Питер не культурный.
Ну, так тогда нужно и к себе с этими требованиями подойти.
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Ответ ivan555navi
Кстати, уверен, что А.Медведев сделал выводы из этой ситуации и больше мы от него такое не услышим.
А больше и не надо . За ним этот шлейф будет идти десятилетие.
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