Брюнетт о хите Капризова против Каррье: «Хищный удар в голову. Он был без шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья»

Эндрю Брюнетт высказался о хите Кирилла Капризова против Александра Каррье.

« » победила «Предаторс» (6:1) в игре регулярного чемпионата .

В первом периоде провел грубый силовой прием против Каррье. Защитник не смог продолжить матч. Россиянин получил 2 минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

«Мне это совсем не понравилось. Я думаю, что это был немного хищный удар в голову. Очевидный.

Он был без шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья», – сказал главный тренер « » .

Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 20 очков в 21 игре