Брюнетт о хите Капризова против Каррье: «Хищный удар в голову. Он был без шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья»

Теги травмы судьи Нэшвилл Миннесота Эндрю Брюнетт НХЛ Кирилл Капризов Александр Каррье Хоккей

Эндрю Брюнетт высказался о хите Кирилла Капризова против Александра Каррье.

«Миннесота» победила «Предаторс» (6:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде Кирилл Капризов провел грубый силовой прием против Каррье. Защитник не смог продолжить матч. Россиянин получил 2 минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

«Мне это совсем не понравилось. Я думаю, что это был немного хищный удар в голову. Очевидный.

Он был без шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья», – сказал главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт

Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 20 очков в 21 игре

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2 комментария
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Брюнетт сам был мягкий хоккеист, ему не понять.
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