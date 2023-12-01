Овечкин о Мэттьюсе: «Великолепный бросок, катание, видение игр. В НХЛ много сильных игроков, и он один из них»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Остон Мэттьюс Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Овечкин высказался о том, что он близок к отметке в 1500 очков в НХЛ.

В 20 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) очков в 1367 играх.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– С какими чувствами ждете 1500-го очка в НХЛ? Всего 15 человек в истории лиги достигали этого рубежа.

– Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживем – увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться.

– Насколько для вас такие цифры важны в плане личных достижений? Например, в сравнении с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки по голам?

– Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу.

– Когда последний раз виделись с Гретцки? О чем говорили?

– По-моему, на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела.

– А в ресторане с ним когда в последний раз сидели?

– Это было уже давно!

– Гретцки говорил, что первым поздравит вас, когда вы побьете его достижение. А если через много лет, в свою очередь, уже вас обгонит Остон Мэттьюс, вы поступите так же?

– Давайте сначала мы сначала куда-то доберемся, а потом уже будем об этом говорить.

– Как вы относитесь к Мэттьюсу как к снайперу? В каких компонентах игры он вас, может, уже превзошел?

– Сейчас в лиге есть очень много сильных игроков, и Мэттьюс – один из них. Великолепный бросок, великолепное катание, видение игры.

Дай бог, чтобы у него все получилось. Самое главное, чтобы без травм, а там посмотрим! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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6 комментариев
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Говорить о том, что Мэттьюс кого то перегонит, когда ему только 26 лет, совершено бессмысленно
+7
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«Видение игр» - это сильная сторона РоманБорисыча, тут не путайте🤣
+2
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Ответ Владислав Харламов
Говорить о том, что Мэттьюс кого то перегонит, когда ему только 26 лет, совершено бессмысленно
овец к Великому если и подберётся, то тоже не завтра. В историческом смысле, что 2 года, что десять - одно и то же.
+2
-1
+1
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Ответ Владислав Харламов
Говорить о том, что Мэттьюс кого то перегонит, когда ему только 26 лет, совершено бессмысленно
Ну кого-то перегонит и наверное 700 голов наколотит
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Ответ haymaker
овец к Великому если и подберётся, то тоже не завтра. В историческом смысле, что 2 года, что десять - одно и то же.
ну, одно дело, когда Ови подобрался хотя бы на расстояние 200-250 голов от Гретцки и видно, что ещё есть запас по времени, и другое, когда человек ещё в 500+ голах даже не от Грецки, а от Овечкина... да ещё и из 8 сезонов только один полностью провел... рановато!
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