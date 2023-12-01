Овечкин о Мэттьюсе: «Великолепный бросок, катание, видение игр. В НХЛ много сильных игроков, и он один из них»
Александр Овечкин высказался о том, что он близок к отметке в 1500 очков в НХЛ.
В 20 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) очков в 1367 играх.
38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– С какими чувствами ждете 1500-го очка в НХЛ? Всего 15 человек в истории лиги достигали этого рубежа.
– Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживем – увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться.
– Насколько для вас такие цифры важны в плане личных достижений? Например, в сравнении с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки по голам?
– Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу.
– Когда последний раз виделись с Гретцки? О чем говорили?
– По-моему, на Матче всех звезд в начале этого года. Просто пожали друг другу руки, потому что у каждого были свои дела.
– А в ресторане с ним когда в последний раз сидели?
– Это было уже давно!
– Гретцки говорил, что первым поздравит вас, когда вы побьете его достижение. А если через много лет, в свою очередь, уже вас обгонит Остон Мэттьюс, вы поступите так же?
– Давайте сначала мы сначала куда-то доберемся, а потом уже будем об этом говорить.
– Как вы относитесь к Мэттьюсу как к снайперу? В каких компонентах игры он вас, может, уже превзошел?
– Сейчас в лиге есть очень много сильных игроков, и Мэттьюс – один из них. Великолепный бросок, великолепное катание, видение игры.
Дай бог, чтобы у него все получилось. Самое главное, чтобы без травм, а там посмотрим! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.