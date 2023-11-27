Мэттьюс и Марнер впервые в сезоне разведены по разным звеньям «Торонто» – Нюландера подняли в первую тройку. У Митча 3 очка и «минус 6» в 7 последних матчах

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Вильям Нюландер Митч Марнер Тайлер Бертуцци Остон Мэттьюс Шелдон Киф Мэттью Найз Хоккей

Митч Марнер и Остон Мэттьюс тренировались в разных сочетаниях «Торонто».

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф впервые в нынешнем сезоне развел хоккеистов по разных тройкам нападения.

На тренировке команды Остон Мэттьюс тренировался в первом сочетании с Мэттью Найзом и Вильямом Нюландером, который играл во второй тройке атаки.

Митч Марнер заменил Нюландера на флаге второго звена – он катался вместе с Тайлером Бертуцци и Джоном Таваресом.

Марнер набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «минус 6» в семи предыдущих матчах «Торонто».

«Лифс» проиграли два матча подряд – «Чикаго» (3:4 ОТ) и «Питтсбургу» (2:3).

2 комментария

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Vince Nail
Мичман сегодня это печальное зрелище.
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Jeff Lebowski
"Торонто" как презерватив - одноразового использования. Потом сдувается!
+3
-3
0
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