Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Монреаля» и стал 3-й звездой матча. У него 11 побед в 18 играх
Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Монреаля» и стал 3-й звездой матча.
«Флорида» обыграла «Канадиенс» (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В 18 матчах сезона у Бобровского стало 11 побед. Он делит 2-й показатель в лиге с Тэтчером Демко из «Ванкувера», лидирует Александр Георгиев из «Колорадо» (13).
Россиянин отражает 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,41.
По общему числу побед за карьеру (371) Бобровский занимает 20-е место в истории лиги. На 19-м месте идет Энди Муг (372), на 18-м – Джон Ванбисбрук (374).