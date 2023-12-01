Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Монреаля» и стал 3-й звездой матча. У него 11 побед в 18 играх

Теги Монреаль Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Монреаля» и стал 3-й звездой матча.

«Флорида» обыграла «Канадиенс» (5:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ

В 18 матчах сезона у Бобровского стало 11 побед. Он делит 2-й показатель в лиге с Тэтчером Демко из «Ванкувера», лидирует Александр Георгиев из «Колорадо» (13). 

Россиянин отражает 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,41. 

По общему числу побед за карьеру (371) Бобровский занимает 20-е место в истории лиги. На 19-м месте идет Энди Муг (372), на 18-м – Джон Ванбисбрук (374). 

2 комментария
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Красавец.
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Серега сам у себя сухарь забрал в концовке)
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