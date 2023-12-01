Джерри – 9-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол за счет броска по воротам

Тристан Джерри – 9-й вратарь в истории НХЛ, забивший прямым броском по воротам.

Голкипер « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2), поразив пустые ворота.

До него за счет броска по пустым воротам голы в матчах забивали 8 вратарей – (1987 и 1989 годы, второй раз – в плей-офф), (1996), (1997 – в плей-офф), (2001), (2002), (2013), (2020) и Линус Улльмарк.

Кроме того, Бродер (дважды), Билли Смит, Дэмиан Роудс, Мика Норонен, Крис Мэйсон и Кэм Уорд стали авторами голов без броска – как последние игроки своей команды, коснувшиеся шайбы при автоголах.

Вратарь «Питтсбурга» Джерри забил «Тампе», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в истории клуба