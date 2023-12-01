Джерри – 9-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол за счет броска по воротам
Тристан Джерри – 9-й вратарь в истории НХЛ, забивший прямым броском по воротам.
Голкипер «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2), поразив пустые ворота.
До него за счет броска по пустым воротам голы в матчах НХЛ забивали 8 вратарей – Рон Хекстолл (1987 и 1989 годы, второй раз – в плей-офф), Крис Осгуд (1996), Мартин Бродер (1997 – в плей-офф), Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Майк Смит (2013), Пекка Ринне (2020) и Линус Улльмарк.
Кроме того, Бродер (дважды), Билли Смит, Дэмиан Роудс, Мика Норонен, Крис Мэйсон и Кэм Уорд стали авторами голов без броска – как последние игроки своей команды, коснувшиеся шайбы при автоголах.
Вратарь «Питтсбурга» Джерри забил «Тампе», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в истории клуба
И последние четыре вратарских гола тоже заняли практически такой же период времени, чуть больше 10 лет, и тоже все были забиты прямыми бросками.
Думает: «Почему он, а не я?»