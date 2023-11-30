Дементьев об Овечкине: «Называть его игроком одного броска не совсем верно. Это не просто голеадор, но еще и созидатель»

Алексей Дементьев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь (894).

В 19 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 12 (5+7) баллов.

– Овечкину пока приближение к рекорду Гретцки дается все тяжелее.

– Может, у Овечкина наступил уже предел и с учетом возраста не стоит ждать прежней результативности от ?

– На этот вопрос может ответить только он сам. На текущий момент он играет, выходит на лед, борется и делает все, чтобы вписать свое имя в историю НХЛ.

– « » вроде бы сейчас не ставит перед собой серьезных задач. Способны ли столичные хоккеисты помочь приблизить рекорд Овечкину, пожертвовав ради него командным результатом?

– Я не удивлюсь любому исходу. Мы знаем много примеров, когда игроки-ветераны, много лет выступавшие за один клуб, переходили в новые коллективы, чтобы поставить победную точку в карьере. Тот же Рэй Бурк оставил «Бостон», чтобы выиграть с «Колорадо» Кубок Стэнли. Гретцки на финише менял команды.

Возможна ли смена акцента у «Вашингтона» – с командного на личный? Не будем забывать, что «Кэпиталс» совсем недавно брали главный трофей , а сейчас зрительский интерес прикован к снайперской гонке века. И чем ближе станет момент покорения рубежа, тем больше внимания будет сконцентрировано на любом матче «Вашингтона».

– Может ли как-то сам Овечкин выйти из своего «офиса» и перестроить игру? Или с учетом возраста это уже нереально?

– Ему уже сложно меняться, надо идти по той дороге, которая приносит успех. Поиски могут занять определенное время.

Но и называть его игроком одного броска не совсем верно. Мы видели много моментов, как Овечкин забивал после выходов «один в один», обыгрывал и отдавал великолепные пасы своим партнерам. Это разноплановый хоккеист, не просто голеадор, но еще и созидатель, – сказал хоккейный эксперт и агент .