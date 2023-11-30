Дементьев об Овечкине: «Называть его игроком одного броска не совсем верно. Это не просто голеадор, но еще и созидатель»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 19 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 12 (5+7) баллов.

– Овечкину пока приближение к рекорду Гретцки дается все тяжелее.

– Может, у Овечкина наступил уже предел и с учетом возраста не стоит ждать прежней результативности от Александра?

– На этот вопрос может ответить только он сам. На текущий момент он играет, выходит на лед, борется и делает все, чтобы вписать свое имя в историю НХЛ.

– «Вашингтон» вроде бы сейчас не ставит перед собой серьезных задач. Способны ли столичные хоккеисты помочь приблизить рекорд Овечкину, пожертвовав ради него командным результатом?

– Я не удивлюсь любому исходу. Мы знаем много примеров, когда игроки-ветераны, много лет выступавшие за один клуб, переходили в новые коллективы, чтобы поставить победную точку в карьере. Тот же Рэй Бурк оставил «Бостон», чтобы выиграть с «Колорадо» Кубок Стэнли. Гретцки на финише менял команды.

Возможна ли смена акцента у «Вашингтона» – с командного на личный? Не будем забывать, что «Кэпиталс» совсем недавно брали главный трофей НХЛ, а сейчас зрительский интерес прикован к снайперской гонке века. И чем ближе станет момент покорения рубежа, тем больше внимания будет сконцентрировано на любом матче «Вашингтона».

– Может ли как-то сам Овечкин выйти из своего «офиса» и перестроить игру? Или с учетом возраста это уже нереально?

– Ему уже сложно меняться, надо идти по той дороге, которая приносит успех. Поиски могут занять определенное время.

Но и называть его игроком одного броска не совсем верно. Мы видели много моментов, как Овечкин забивал после выходов «один в один», обыгрывал и отдавал великолепные пасы своим партнерам. Это разноплановый хоккеист, не просто голеадор, но еще и созидатель, – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.

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13 комментариев
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Созидатель?!))
+8
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+8
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Созидатель, стоит "на точке" , на прямых, и ждет , когда ему выкатят под бросок. Защита ? Не - не слышал . Вся его игра направлена на личную стату . Раньше был Бэкстрем , добрую половину голов ,при участии которого забил " созидатель ", а теперь его нет .
+8
-1
+7
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Ови сдал
И отрицать это уже сейчас бессмысленно
Если в межсезонье не пересмотрит план подготовки , не сбросит лишний вес( а со стороны кажется что он есть ) , то можно забыть о рекорде
+4
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+4
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Конечно - настоящий плеймейкер
И в защите очень хорош
+6
-2
+4
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даже со слабой статистикой все равно понятно,что до 50 будет играть пока рекорд не побьёт
+4
0
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Ответ Моня Цукерштейн
Лысый шарлатан упорото ставит его с Кузей и Уилли, которые тоже постарели и потяжелели. По суммарной скорости эта тройка худшая во всей лиге. Ему надо молодые ноги в тройку, а не этих едва ползающих. Строум с Алешкой в самый раз.
А он будет успевать за молодыми ногами?
+4
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+4
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Вряд ли Овечкин перейдёт в другую команду НХЛ. Да и не ясно кто захочет его брать, в принципе, по нынешнему сезону видно, что вряд ли он сейчас реально может усилить какую-то команду.
+3
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+3
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Ответ Maxim Shumov
Конечно - настоящий плеймейкер И в защите очень хорош
Получается что ещё и разрушитель?
+3
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Созидатель, на прямых ногах каиается
+2
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20 голов за сезон наколотит вроде по графику идет:)))
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Если сплетни верны и Санёк переписанный, то ему уже сорокет. Это еще максимум 2-3 сезона ему шуметь. Ну пускай четыре даже. Может и наковыряет еще шайб 70, кто знает...
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Лысый шарлатан упорото ставит его с Кузей и Уилли, которые тоже постарели и потяжелели. По суммарной скорости эта тройка худшая во всей лиге. Ему надо молодые ноги в тройку, а не этих едва ползающих. Строум с Алешкой в самый раз.
+1
-1
0
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И вообще Кузю надо спихивать. Оша тоже. Бэкс добровольно слился. Из стариков оставить Ови, Карлсона, и Уилсона. Остальных - на... с пляжа. Хоккей - игра молодых. Кузя заболел, и без него игра сразу посвежела. Как только вернулся - опять унылое гэ. Строум-Макмайкл-Лапьер-Дауд оптимальная центральная ось. Мак в этом году наконец-то начал отрабатывать авансы, Лапьер тоже на удивление хорошо смотрится. В крайнем случае и Алешка по амплуа центр.
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