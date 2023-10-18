Замула про 1-й гол в НХЛ: «Мечта сбылась, понимаете? Это невероятно. Торторелла говорит защитникам чаще бросать»

Теги Филадельфия Ванкувер Джон Торторелла НХЛ Егор Замула Хоккей

Егор Замула поделился эмоциями после 1-й шайбы в НХЛ.

Гол 23-летнего российского защитника принес «Филадельфии» победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:0). 

«Мечта сбылась, понимаете? Это невероятно. 

Тортс [Джон Торторелла] говорит защитникам чаще бросать. Я попробовал, и получился хороший бросок», – сказал Замула после игры. 

Замула забил 1-й гол в НХЛ, став 3-й звездой матча с «Ванкувером»

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1 комментарий

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Амфитрион
Отличная шайба. Главное, чтобы Тортс не убирал из состава после хороших матчей, а то его порой тяжеловато понять.
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