Замула про 1-й гол в НХЛ: «Мечта сбылась, понимаете? Это невероятно. Торторелла говорит защитникам чаще бросать»

Егор Замула поделился эмоциями после 1-й шайбы в НХЛ.

Гол 23-летнего российского защитника принес «Филадельфии» победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:0).

«Мечта сбылась, понимаете? Это невероятно.

Тортс [ ] говорит защитникам чаще бросать. Я попробовал, и получился хороший бросок», – сказал Замула после игры.

Замула забил 1-й гол в НХЛ, став 3-й звездой матча с «Ванкувером»