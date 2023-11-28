Агент Чинахова: «Нет такого доверия в «Коламбусе», которое было раньше. Егор терпит. Но за 10 минут в среднем за матч форму набрать сложно»

Теги Коламбус Шуми Бабаев НХЛ Чемпионат.com Егор Чинахов Хоккей

Агент Егора Чинахова заявил о недостатке доверия к игроку в «Коламбусе».

Нападающий набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:27.

«У Чинахова в «Коламбусе» нет такого доверия, которое было раньше.

Егор готовился к сезону, находится в хорошей физической форме, чувствует себя комфортно. Все потихоньку идет: он терпит, накануне вот игра получилась, забил.

Но за 10 минут в среднем за матч игровую форму набрать сложно.

С физикой, повторюсь, порядок, нужны именно игровые кондиции.

Во встрече с «Бостоном» его поставили в звено с Воронковым и Силлинджером, которого он хорошо знает. Отсюда сразу пришел результат», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

14 комментариев

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Дмитрий Шелема
у Егора за карьеру в НХЛ 104 игры, в них 31 очков и -38 полезность. Какое может быть доверие к нему, если при нем на льду команда больше пропускает, чем забивает? ему надо учиться работать в обороне, выравнивать полезность - тогда и больше 10 минут будет получать.
а вот в АХЛ у него полезность в плюсе - значит это его уровень на данный момент. Ну или домой.
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Артем Зырянов
Шуми опять несет бабаевщину. Егор играет в среднем больше, чем в двух первых сезонах, постоянно выходит в большинстве, не реализует свои моменты как черт, и при этом ему не доверяют. ОК.
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Serge Vendino
Шуми накидывает как обычно
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Jeff Lebowski
По специальности иди работать, агент - арбузами торговать.
+5
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Alexey Alexeev
Бабаев уже пригрозил Коламбусу,что игрок уедет в НХЛ
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зильбер
следующая новость от клоуна будет: моим клиентом интересуется 10-12 клубов кхл
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Cbj Fan
В последней игре в 5:5 у Егора было 11:16, у Лайне 11:01, у Марченко 12:40, у Дэнфорта 12:46, если только про правые фланги.
Разница только за счёт большинства, так как он во второй бригаде большинства, где играет во второй бригаде большинства.
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mpFreeman
В "Авангарде" может быть уже бы зажигал в звене с Ткачевым, прокачивал статистику и навыки, а потом мог бы уехать в НХЛ, претендовать там на второе-третье звено и стабильно высокое игровое время. Но игрок и его агент не ищут легких путей.
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Персональные данные Номер 67327384
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Рома Ромео
Ответ Александр Невский
Егор ты молодой ещё возвращайся в КХЛ в Авангард, Воронков возвращается в Россию это уже сто процентная информация и ты возвращайся , смотреть на бомжей Америки или на черных , давай в Россию .
Ахах 🤣🤣🤣
Отличное чувсто юмора у вас
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