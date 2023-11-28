Агент Чинахова: «Нет такого доверия в «Коламбусе», которое было раньше. Егор терпит. Но за 10 минут в среднем за матч форму набрать сложно»

Агент Егора Чинахова заявил о недостатке доверия к игроку в «Коламбусе».

Нападающий набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:27.

«У Чинахова в «Коламбусе» нет такого доверия, которое было раньше.

Егор готовился к сезону, находится в хорошей физической форме, чувствует себя комфортно. Все потихоньку идет: он терпит, накануне вот игра получилась, забил.

Но за 10 минут в среднем за матч игровую форму набрать сложно.

С физикой, повторюсь, порядок, нужны именно игровые кондиции.

Во встрече с «Бостоном» его поставили в звено с Воронковым и Силлинджером, которого он хорошо знает. Отсюда сразу пришел результат», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.