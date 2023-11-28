Агент Чинахова: «Нет такого доверия в «Коламбусе», которое было раньше. Егор терпит. Но за 10 минут в среднем за матч форму набрать сложно»
Агент Егора Чинахова заявил о недостатке доверия к игроку в «Коламбусе».
Нападающий набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:27.
«У Чинахова в «Коламбусе» нет такого доверия, которое было раньше.
Егор готовился к сезону, находится в хорошей физической форме, чувствует себя комфортно. Все потихоньку идет: он терпит, накануне вот игра получилась, забил.
Но за 10 минут в среднем за матч игровую форму набрать сложно.
С физикой, повторюсь, порядок, нужны именно игровые кондиции.
Во встрече с «Бостоном» его поставили в звено с Воронковым и Силлинджером, которого он хорошо знает. Отсюда сразу пришел результат», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
а вот в АХЛ у него полезность в плюсе - значит это его уровень на данный момент. Ну или домой.
Разница только за счёт большинства, так как он во второй бригаде большинства, где играет во второй бригаде большинства.
Отличное чувсто юмора у вас