Канадец Боуи из «Трактора» сделал предложение своей девушке в Челябинске: «Она сказала «да»!»

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Канадский хоккеист «Трактора» сделал предложение девушке в Челябинске.

Мэдисон Боуи сделал предложение своей девушке на «Кировке» – пешеходном участке улицы Кирова в центре Челябинска.

«Она сказала «да»! В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение!

Поздравляем пару и желаем безграничного счастья, взаимопонимания и, конечно же, любви», – говорится в тексте публикации «Трактора».

Боуи набрал 7 (3+4) очков в 19 матчах за «Трактор» в Фонбет чемпионате КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Трактора»

10 комментариев
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Jeff Lebowski
Ответ Олег Трофимов
Жить то где будуь, в ЧЕ?
Это было одно из её условий!
+35
-1
+34
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Jeff Lebowski
Чёрный мужик, плащ и штаны и белые кроссовки и женщина - это стильно! Он её просто спросил: "В Челябе хочешь жить?" Какая дура от такого откажется?
+30
0
+30
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R-WRashid
Ответ Олег Трофимов
Жить то где будуь, в ЧЕ?
В Долгодеревенском
+8
0
+8
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sed3009
красивые)
+3
0
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HockeyMan
Ответ Jeff Lebowski
Чёрный мужик, плащ и штаны и белые кроссовки и женщина - это стильно! Он её просто спросил: "В Челябе хочешь жить?" Какая дура от такого откажется?
А что не так с плащом И кедами?)
+3
0
+3
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Олег Трофимов
Жить то где будуь, в ЧЕ?
+2
0
+2
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PolarBear
Тебя просил я быть на свиданье,
Мечтал о встрече, как всегда.
Ты улыбнулась, слегка смутившись,
Сказала: "Да, да, да, да!"
С утра побрился и галстук новый
С горошком синим я надел.
Купил три астры, в четыре ровно я прилетел.
+2
0
+2
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Loko
Ответ Олег Трофимов
Жить то где будуь, в ЧЕ?
Придётся в Че, пока не вып....т из Трактора.
+2
0
+2
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Jeff Lebowski
Ответ HockeyMan
А что не так с плащом И кедами?)
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HockeyMan
Ответ Jeff Lebowski
Комментарий удален модератором
Вы серьезно серьезно сейчас такие вещи сравниваете?)
0
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