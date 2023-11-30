Канадец Боуи из «Трактора» сделал предложение своей девушке в Челябинске: «Она сказала «да»!»
Канадский хоккеист «Трактора» сделал предложение девушке в Челябинске.
Мэдисон Боуи сделал предложение своей девушке на «Кировке» – пешеходном участке улицы Кирова в центре Челябинска.
«Она сказала «да»! В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение!
Поздравляем пару и желаем безграничного счастья, взаимопонимания и, конечно же, любви», – говорится в тексте публикации «Трактора».
Боуи набрал 7 (3+4) очков в 19 матчах за «Трактор» в Фонбет чемпионате КХЛ.
Фото: телеграм-канал «Трактора»
Мечтал о встрече, как всегда.
Ты улыбнулась, слегка смутившись,
Сказала: "Да, да, да, да!"
С утра побрился и галстук новый
С горошком синим я надел.
Купил три астры, в четыре ровно я прилетел.