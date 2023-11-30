Канадец Боуи из «Трактора» сделал предложение своей девушке в Челябинске: «Она сказала «да»!»

Канадский хоккеист «Трактора» сделал предложение девушке в Челябинске.

сделал предложение своей девушке на «Кировке» – пешеходном участке улицы Кирова в центре Челябинска.

«Она сказала «да»! В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение!

Поздравляем пару и желаем безграничного счастья, взаимопонимания и, конечно же, любви», – говорится в тексте публикации .

Боуи набрал 7 (3+4) очков в 19 матчах за «Трактор» в Фонбет чемпионате КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Трактора»