Игроки «Флориды» раньше времени посчитали себя победителями в матче с «Торонто».

Нападающий Эван Родригес исполнял буллит в рамках серии по окончании 3-го периода и смог забросить шайбу в ворота. После этого большая часть игроков «Пантерс» направилась в раздевалку. Хоккеисты «Флориды» решили, что их команда выиграла матч со счетом 2:1.

Но гол Родригеса не был засчитан. Судьи посчитали, что 30-летний канадец дважды ударил по шайбе. Так исполнять бросок в ходе буллитной серии нельзя. Главными судьями матча были Кевин Поллок и Фредерик Л’Экуэр.

В итоге «Торонто» удалось взять верх в серии бросков и обыграть «Флориду» (2:1 Б). Автором победного гола стал нападающий Ноа Грегор.

«Невезение», – сказал по этому поводу Родригес.

Скандал в НХЛ: судьи отменили победный буллит «Флориды» – игроков вернули из раздевалки. В итоге выиграл «Торонто»