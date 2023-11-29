Игроки «Флориды» ушли в раздевалку, решив, что они победили «Торонто» благодаря буллиту Родригеса. Но гол был отменен из-за двойного касания, матч выиграли «Лифс»

Теги судьи Торонто Флорида НХЛ Кевин Поллок Эван Родригес Ноа Грегор Хоккей

Игроки «Флориды» раньше времени посчитали себя победителями в матче с «Торонто».

Нападающий Эван Родригес исполнял буллит в рамках серии по окончании 3-го периода и смог забросить шайбу в ворота. После этого большая часть игроков «Пантерс» направилась в раздевалку. Хоккеисты «Флориды» решили, что их команда выиграла матч со счетом 2:1.

Но гол Родригеса не был засчитан. Судьи посчитали, что 30-летний канадец дважды ударил по шайбе. Так исполнять бросок в ходе буллитной серии нельзя. Главными судьями матча были Кевин Поллок и Фредерик Л’Экуэр.

В итоге «Торонто» удалось взять верх в серии бросков и обыграть «Флориду» (2:1 Б). Автором победного гола стал нападающий Ноа Грегор.

«Невезение», – сказал по этому поводу Родригес.

Скандал в НХЛ: судьи отменили победный буллит «Флориды» – игроков вернули из раздевалки. В итоге выиграл «Торонто»

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26 комментариев
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Саня ЕКБ
камера с верху, на ней видно
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VILL
И в Торонто духРотенберга
+12
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Caniball
Искал я двойного касания, искал, но так и не нашел.
+21
-14
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See what
Со скамейки точно ничего не разглядишь в этом моменте, ушедшие не виноваты
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Booligan
Ответ Ilya Ilya
Так какая разница добивание это или нет? Мне повидилось, что вратарь задел шайбу после того она обратно попала на крюк нападающему
а где такое правило, что вратарь задел шайбу = буллит окончен? Тогда бы вратари прыгали с клюшкой навстречу игроку и все дела
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Booligan
Родригес будет жить ещё долго
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Garikus89
Ответ Booligan
Родригес будет жить ещё долго
А Дюк Нюкем должен умереть
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ansat
Ответ Caniball
Искал я двойного касания, искал, но так и не нашел.
на 0-57 хорошо видно. И комментаторы сразу сказали про двойное касание.
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Sergh73
Это невероятно спорное решение, как по мне. Даже если было, условное "второе касание", то явно не добивание шайбы.
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Antoniom
На скорости. 0.25 на 57 секунде посмотрите. Действительно виден отскок шайбы от щитка. Но все так быстро и динамично произошло. Удивительно, как судьи разглядели.
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Саша Кукушкин
пропихнул согласен, добивание - несогласен.
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Booligan
Ответ Esson
внимательно когда он в конце добивал
броска вообще не было, вратарь хотел снять шайбу с ведения, но не сумел, дальше она шла по инерции, чистый гол
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Ilya Ilya
Ответ Sergh73
Это невероятно спорное решение, как по мне. Даже если было, условное "второе касание", то явно не добивание шайбы.
Так какая разница добивание это или нет?
Мне повидилось, что вратарь задел шайбу после того она обратно попала на крюк нападающему
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Эд..19
Ну да, всё верно, гол не засчитан верно. С верхней же камеры чётко видно (особенно если смотреть с замедлением на 0,25), что шайба сошла с крюка, коснулась щитка вратаря, и уже вторым касанием Родригес протолкнул её дальше. А по всем правилам хоккея буллит закончен, как только вратарь остановил шайбу, второй бросок недопустим.
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Klevers
Ну да ... Удивительно, но засчитывать нельзя
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ansat
Ответ Саша Кукушкин
пропихнул согласен, добивание - несогласен.
на 0-57 хорошо видно двойное касание.
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PRICE
Интересно кто вообще кто дал команду на запрос, видимо видеотренер Торонто.
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Эд..19
Ответ Booligan
а где такое правило, что вратарь задел шайбу = буллит окончен? Тогда бы вратари прыгали с клюшкой навстречу игроку и все дела
Так сплошь и рядом такое. Пока нап там перекладывает шайбу метрах в пяти от ворот, вратарь выбрасывает вперёд руку с клюшкой и добирается до шайбы - и всё, поскольку вратарь коснулся шайбы, буллит завершён.
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