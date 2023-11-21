Бобровский о российских вратарях в НХЛ: «Василевский – один из сильнейших. Впечатлен Аскаровым – очень техничный парень»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Спорт-Экспресс Ярослав Аскаров Хоккей

Сергей Бобровский ответил на вопрос о российских голкиперах в НХЛ.

– Кто из российских вратарей в НХЛ вам сейчас нравится больше всего?

Андрей Василевский – один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой.

Игорь Шестеркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков.

Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова – очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

– А лучшего, на ваш взгляд, вратаря лиги назовете?

– Одного не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята.

Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как ее выполняют игроки.

Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят – и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю.

Хоккей – командная игра, и вратари – часть команды, структуры, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

2 комментария

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Satyr_Diaz
Только у меня жутко тупит мобильная вебстраница после обновления? Постоянно при каждом открытии виснет в самом начале на всплывающих рекламах, только браузер закрывать и заново открывать. И только на спортсе такая фигня((
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Промкиборг
Аскаров техничный?
Нам тут эксперты все время рассказывают, что он распиаренный продукт Йозе
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