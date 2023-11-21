Бобровский о российских вратарях в НХЛ: «Василевский – один из сильнейших. Впечатлен Аскаровым – очень техничный парень»

Сергей Бобровский ответил на вопрос о российских голкиперах в НХЛ.

– Кто из российских вратарей в вам сейчас нравится больше всего?

– – один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой.

, играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков.

Был впечатлен увиденным от – очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

– А лучшего, на ваш взгляд, вратаря лиги назовете?

– Одного не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята.

Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как ее выполняют игроки.

Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят – и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю.

Хоккей – командная игра, и вратари – часть команды, структуры, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.