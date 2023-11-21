Бобровский о российских вратарях в НХЛ: «Василевский – один из сильнейших. Впечатлен Аскаровым – очень техничный парень»
Сергей Бобровский ответил на вопрос о российских голкиперах в НХЛ.
– Кто из российских вратарей в НХЛ вам сейчас нравится больше всего?
– Андрей Василевский – один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой.
Игорь Шестеркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков.
Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова – очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.
– А лучшего, на ваш взгляд, вратаря лиги назовете?
– Одного не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята.
Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как ее выполняют игроки.
Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят – и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю.
Хоккей – командная игра, и вратари – часть команды, структуры, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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