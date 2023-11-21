Пол Морис: «Бобровский – профессионал старой школы. Он лидер «Флориды» по количеству часов, которые тратит на ремесло»

Пол Морис высказался о профессионализме Сергея Бобровского.

«Частично сложное начало прошлого сезона – и это касается не только Сергея, но и Спенсера Найта – связано с совершенно другой системой, по которой стала играть команда. Как и с абсолютно иным стилем игры.

У всей команды заняло некоторое время, чтобы понять и предвидеть, что будет происходить в следующем эпизоде.

А это работа тренера – учить команду, чего ей ожидать на льду, чтобы они могли реагировать на любую ситуацию быстрее.

Голкиперы же вообще отдельная категория, им перестроиться еще сложнее, чем полевым игрокам; понять, в какие моменты команда будет действовать агрессивнее, в какие – акцентировать внимание на обороне. Что необходимо для предвидения, как будут развиваться эпизоды.

Сергей – профессионал старой школы. В том смысле, что он в течение многих лет игры в НХЛ выстраивал для себя программу подготовки, и при этом все время ищет новые пути и грани для совершенствования.

По количеству часов, которые человек тратит на свое ремесло, Бобровский – лидер нашей команды. Он проводит каждый день много часов во дворце, он чрезвычайно старателен и прилежен.

При этом он очень умный человек, который прекрасно понимает, что ему уже не 25 лет.

Поэтому очень много думает о восстановлении и об изменениях, которые нужно вносить в этот процесс. Он все время ищет правильный путь и никогда не считает, что его до конца уже нашел.

Сергей – потрясающий профессионал, наблюдать за работой которого – одно удовольствие», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.