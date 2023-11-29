Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе. У него 0 очков и 1 бросок за 12:58 с «Анахаймом»
Андрей Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе.
Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1).
Прошлые 2 игры россиянин пропустил по решению главного тренера канадского клуба Рика Токкета.
Сегодня Кузьменко (12:58, 1:49 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 блок.
В 20 матчах в этом сезоне на счету 27-летнего игрока 14 (3+11) очков. В последних 4 играх в его активе нет результативных действий.
Была химия в тройке, результаты неплохие, зачем что то ломать в каких то воспитательных целях.
Вопрос: что разрушил Токкет?