Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе. У него 0 очков и 1 бросок за 12:58 с «Анахаймом»

Теги Ванкувер Анахайм НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе.

Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1). 

Прошлые 2 игры россиянин пропустил по решению главного тренера канадского клуба Рика Токкета

Сегодня Кузьменко (12:58, 1:49 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 блок. 

В 20 матчах в этом сезоне на счету 27-летнего игрока 14 (3+11) очков. В последних 4 играх в его активе нет результативных действий. 

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4 комментария
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dem
Странное решение было отправить Кузю в запас.
Была химия в тройке, результаты неплохие, зачем что то ломать в каких то воспитательных целях.
+9
-2
+7
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Кино Музыка
Как бы уйти не пришлось.
+5
-1
+4
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Артем Зырянов
Ответ LOsP06GH
Токкет красавчик, взял и всё разрушил!
Команда вторая в конференции, забила больше всех голов в НХЛ, забила больше всех ПП голов в лиге. Ее игрок лучший снайпер, второй игрок - топ-2 по очкам, еще два - в топ-10.

Вопрос: что разрушил Токкет?
+3
0
+3
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LOsP06GH
Токкет красавчик, взял и всё разрушил!
+3
-2
+1
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