Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе. У него 0 очков и 1 бросок за 12:58 с «Анахаймом»

Андрей Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе.

Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата с « » (3:1).

Прошлые 2 игры россиянин пропустил по решению главного тренера канадского клуба .

Сегодня Кузьменко (12:58, 1:49 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 блок.

В 20 матчах в этом сезоне на счету 27-летнего игрока 14 (3+11) очков. В последних 4 играх в его активе нет результативных действий.