Браташ о 0:2 от «Ак Барса»: «Не использовали свои шансы, поэтому проиграли. Все три периода плотно работали с соперником»

Теги Ак Барс Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ подвел итоги матча с «Ак Барсом» (0:2).

«Понравилась игра нашей команды, особенно, третий период, где хорошо сработали с шайбой, создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол, но, к сожалению, не реализовали их.

Все три периода мы хорошо, плотно работали с соперником, не сказал бы, что позволили им многое создать у наших ворот. Но не использовали свои шансы, поэтому проиграли», – сказал главный тренер «Лады».

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1 комментарий
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!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
Лада молодцы! у Ак Барса как в системе уже игры нет нормальной, но повезло ! забили случайно и Тимур вытащил всё
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