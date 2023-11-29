Браташ о 0:2 от «Ак Барса»: «Не использовали свои шансы, поэтому проиграли. Все три периода плотно работали с соперником»

Олег Браташ подвел итоги матча с «Ак Барсом» (0:2).

«Понравилась игра нашей команды, особенно, третий период, где хорошо сработали с шайбой, создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол, но, к сожалению, не реализовали их.

Все три периода мы хорошо, плотно работали с соперником, не сказал бы, что позволили им многое создать у наших ворот. Но не использовали свои шансы, поэтому проиграли», – сказал главный тренер «Лады».