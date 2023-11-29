Билялетдинов после 2:0 с «Ладой»: «Позитивные изменения в качестве игры есть, но остаются вопросы, которые надо улучшить»

Зинэтула Билялетдинов оценил победу «Ак Барса» над «Ладой» (2:0).

«Для нас эта игра была важной, принципиальной – мы неудачно с ними сыграли в прошлых матчах. Ребята готовились и отдавались на льду, старались и делали все для того, чтобы выиграть. Позитивные изменения в качестве игры есть, но остаются вопросы, которые надо улучшить.

Удаления? Да, они нам и игру ломают, и ребят заставляют пластаться, это не очень хорошо.

Что касается Барбера, ему было сложновато – все-таки первая игра в новой команде. Считаю, что он сыграл хорошо, у него были моменты, он хорошо читает игру и понимает ее. Остальные пока готовятся.

Не выпустили Миллера, потому что он не готов, неделю не тренировался. У Марченко процесс восстановления идет, когда точно, сложно сказать – у него была серьезная [травма], но есть положительная динамика.

Барбера я и планировал поставить к Радулову. Сказать, что все хорошо, пока сложно, но думаю, они найдут общий язык, и линия атаки будет хорошая», – сказал главный тренер « ».