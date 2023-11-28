«Рейнджерс» поместят Какко и Хитила в долгосрочный список травмированных. Фокс сыграет в следующем матче команды

Теги травмы Рейнджерс НХЛ Адам Фокс Филип Хитил Каапо Какко Хоккей

«Рейнджерс» поместят двух хоккеистов в список травмированных.

Клуб из Нью-Йорка внесет нападающих Каапо Какко и Филипа Хитила в долгосрочный список травмированных.

Какко получил повреждение в матче против «Баффало». Его травма оценивается как серьезная, но форвард еще может сыграть в этом сезоне.

Помещение Хитила в список травмированных связано с ситуацией с потолком зарплат. Форвард из-за повреждения не принимает участия в играх с 3 ноября.

Кроме того, защитника Адама Фокса выведут из долгосрочного списка травмированных. Хоккеист «Рейнджерс» должен принять участие в матче против «Детройта».

19 комментариев

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87mores
Так и запишем: «ударился головой об потолок, травма».
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Pitts
Помещение Хитила в список травмированных связано с ситуацией с потолком зарплат.

Ваще не палятся уже. Просто в лтир живых людей.
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progexpnn1
Ответ Дмитрий Кутузов
Какко: 2+1 в 20 матчах и это в контрактный год... Каапо видимо по стопам Пулюярви пойдёт
У Какко диабет. Как у Доми и Канина и...
Выбирать на драфте игрока с такой проблемой под №2 изначально было авантюрой Гортона и Боброва.
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DevilsFan
А какие надежды подавал. Второй Лайне, похоже, но тот хоть начинал бойко.
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Дмитрий Кутузов
Какко: 2+1 в 20 матчах и это в контрактный год... Каапо видимо по стопам Пулюярви пойдёт
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Booligan
Ну и как он работает? Можно получается закупить 40 игроков и тасовать их через лтир? Чем это будет отличаться от подхода одной питерской команды?
Он уже 9 матчей из-за травмы пропустил. Рейнджерс должны от тебя персональное одобрение получить?
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Биомеханоид
Каккие хитлые....
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Lacrosse-style goal
Ответ Фанат спорта01
а так можно,помещать здорового игрока в лтир?
Лучше поместить лИТр в здорового игрока🙃
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Фанат спорта01
а так можно,помещать здорового игрока в лтир?
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Garikus89
"Помещение Хитила в список травмированных связано с ситуацией с потолком зарплат."

"Источник — твиттер журналиста Дэна Розена"

А где у Дэна Розена это сказано?

Вот твит, как я понимаю, с которого был совершен перевод - "Chytill’s LTIR stint is retroactive to Nov. 3. He’s skating on his own". Где тут хоть слово про потолок зарплат? Он по-прежнему травмирован, но может вернуться в любой момент, когда будет готов. При чем тут потолок вообще?
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Павел Павленко
а как же кид-лейн? о которой в прошлом сезоне вро де как восторгались?
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LOsP06GH
Отряд не заметит потери этих двух ребятишек!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Pitts
Помещение Хитила в список травмированных связано с ситуацией с потолком зарплат. Ваще не палятся уже. Просто в лтир живых людей.
Ну так всё таки не колхоз лига, и в ней работает потолок
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Direct free kick
Ответ Dimash Balatayev
Ндааа уж, без палева)
2 самых бесполезных игрока, что за поиски тёмных кошек в трёх соснах?
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Booligan
Ответ Direct free kick
2 самых бесполезных игрока, что за поиски тёмных кошек в трёх соснах?
А то что для здоровых и бесполезных есть драфт отказов, откуда его либо забирают, либо ему срежут ЗП. А тут чисто обман
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Direct free kick
Ответ Booligan
А то что для здоровых и бесполезных есть драфт отказов, откуда его либо забирают, либо ему срежут ЗП. А тут чисто обман
Какко диабетик, он априори нездоров
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Фанат спорта01
а так можно,помещать здорового игрока в лтир?
он итак с травмой
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