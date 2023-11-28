«Рейнджерс» поместят Какко и Хитила в долгосрочный список травмированных. Фокс сыграет в следующем матче команды

«Рейнджерс» поместят двух хоккеистов в список травмированных.

Клуб из Нью-Йорка внесет нападающих и в долгосрочный список травмированных.

Какко получил повреждение в матче против «Баффало». Его травма оценивается как серьезная, но форвард еще может сыграть в этом сезоне.

Помещение Хитила в список травмированных связано с ситуацией с потолком зарплат. Форвард из-за повреждения не принимает участия в играх с 3 ноября.

Кроме того, защитника выведут из долгосрочного списка травмированных. Хоккеист « » должен принять участие в матче против «Детройта».