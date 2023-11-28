«Рейнджерс» поместят Какко и Хитила в долгосрочный список травмированных. Фокс сыграет в следующем матче команды
«Рейнджерс» поместят двух хоккеистов в список травмированных.
Клуб из Нью-Йорка внесет нападающих Каапо Какко и Филипа Хитила в долгосрочный список травмированных.
Какко получил повреждение в матче против «Баффало». Его травма оценивается как серьезная, но форвард еще может сыграть в этом сезоне.
Помещение Хитила в список травмированных связано с ситуацией с потолком зарплат. Форвард из-за повреждения не принимает участия в играх с 3 ноября.
Кроме того, защитника Адама Фокса выведут из долгосрочного списка травмированных. Хоккеист «Рейнджерс» должен принять участие в матче против «Детройта».
Ваще не палятся уже. Просто в лтир живых людей.
Выбирать на драфте игрока с такой проблемой под №2 изначально было авантюрой Гортона и Боброва.
"Источник — твиттер журналиста Дэна Розена"
А где у Дэна Розена это сказано?
Вот твит, как я понимаю, с которого был совершен перевод - "Chytill’s LTIR stint is retroactive to Nov. 3. He’s skating on his own". Где тут хоть слово про потолок зарплат? Он по-прежнему травмирован, но может вернуться в любой момент, когда будет готов. При чем тут потолок вообще?