Пилипенко забил 20-й гол в сезоне и набрал 34 очка в 33 играх. Форвард «Северстали» – третий в гонке снайперов КХЛ

Кирилл Пилипенко забил 20-й гол в сезоне КХЛ.

«Северсталь» обыграла « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий « » отметился заброшенной шайбой в первом периоде игры.

Это двадцатый гол в нынешнем сезоне для 27-летнего форварда.

Пилипенко находится на третьем месте в гонке снайперов , уступая Риду Буше и Николаю Голдобину, у которых по 25 шайб.

Всего форвард «Северстали» набрал 34 (20+14) очка в 33 матчах регулярного чемпионата.