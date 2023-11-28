Пилипенко забил 20-й гол в сезоне и набрал 34 очка в 33 играх. Форвард «Северстали» – третий в гонке снайперов КХЛ
Кирилл Пилипенко забил 20-й гол в сезоне КХЛ.
«Северсталь» обыграла «Сибирь» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился заброшенной шайбой в первом периоде игры.
Это двадцатый гол в нынешнем сезоне для 27-летнего форварда.
Пилипенко находится на третьем месте в гонке снайперов КХЛ, уступая Риду Буше и Николаю Голдобину, у которых по 25 шайб.
Всего форвард «Северстали» набрал 34 (20+14) очка в 33 матчах регулярного чемпионата.
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