Пилипенко забил 20-й гол в сезоне и набрал 34 очка в 33 играх. Форвард «Северстали» – третий в гонке снайперов КХЛ

Теги Сибирь Северсталь видео КХЛ Кирилл Пилипенко Хоккей

Кирилл Пилипенко забил 20-й гол в сезоне КХЛ.

«Северсталь» обыграла «Сибирь» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился заброшенной шайбой в первом периоде игры.

Это двадцатый гол в нынешнем сезоне для 27-летнего форварда.

Пилипенко находится на третьем месте в гонке снайперов КХЛ, уступая Риду Буше и Николаю Голдобину, у которых по 25 шайб.

Всего форвард «Северстали» набрал 34 (20+14) очка в 33 матчах регулярного чемпионата.

3 комментария

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Shaiba Bash
Какой же он крутой!
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Сергей Галынский
Будующий сборник и воспитанник системы Роман Борисыча?
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Sever12
Пилип молоряга, был спад у него в прошлом сезоне, справился. Парняга с вхл, всю вертикаль прошёл, Епанчинцев в Югре его раскрыл, взял кубок Петрова, Чуркин Виталя тоже был в той команде, и первый сезон в КХЛ провел тоже блестяще.
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