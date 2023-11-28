«Вашингтон» – худшая команда по игре в большинстве в НХЛ. Клуб не реализовал 33 попытки подряд
«Вашингтон» занимает последнее место по реализации большинства в НХЛ.
Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата.
В этой игре «Кэпиталс» не использовали ни одной из трех возможностей при игре с численным преимуществом.
В текущем сезоне клуб реализовал всего три попытки в большинстве из 53. По проценту реализации (5,7) команда находится на 32-м месте в НХЛ.
«Вашингтон» не реализовал 33 последние попытки в большинстве подряд.
просто ты чушь пишешь
пишешь про сашефанов, но сам недалеко ушел от таких
Ну ну