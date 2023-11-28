«Вашингтон» – худшая команда по игре в большинстве в НХЛ. Клуб не реализовал 33 попытки подряд

«Вашингтон» занимает последнее место по реализации большинства в НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата.

В этой игре «Кэпиталс» не использовали ни одной из трех возможностей при игре с численным преимуществом.

В текущем сезоне клуб реализовал всего три попытки в большинстве из 53. По проценту реализации (5,7) команда находится на 32-м месте в .

« » не реализовал 33 последние попытки в большинстве подряд.