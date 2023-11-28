«Вашингтон» – худшая команда по игре в большинстве в НХЛ. Клуб не реализовал 33 попытки подряд

Теги Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» занимает последнее место по реализации большинства в НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата.

В этой игре «Кэпиталс» не использовали ни одной из трех возможностей при игре с численным преимуществом. 

В текущем сезоне клуб реализовал всего три попытки в большинстве из 53. По проценту реализации (5,7) команда находится на 32-м месте в НХЛ.

«Вашингтон» не реализовал 33 последние попытки в большинстве подряд.

 

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50 комментариев

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t0ni12
Какие-то совсем уж страшные цифры
+34
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Витольд Бубеный
Ответ Denisque78
Саня, бросай!
Пить!
+32
-3
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Кино Музыка
Большинство еще с прошлого года странное. Игра исключительно правым флангом, что облегчает задачу соперника. Ови без шайбы, партнеры без фантазии.
+21
0
+21
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цэсемьэр
Ответ Кино Музыка
Большинство еще с прошлого года странное. Игра исключительно правым флангом, что облегчает задачу соперника. Ови без шайбы, партнеры без фантазии.
так он на прямых ногах стоит как памятник, конечно же через него и не играют
+21
-4
+17
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Костя Кот
но ови будет на площадке каждую секунду большинства
+18
-6
+12
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Maxim Shumov
А почему соперники вратаря не снимают, когда у вашиков ПП? Что за отношение к легенде? Как Саше забивать теперь?
+22
-11
+11
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Denisque78
Саня, бросай!
+11
-3
+8
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e1ther - e1ther
Ответ Витольд Бубеный
Пить!
курить я буду,но пить,не брошу!
+12
-4
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Биомеханоид
Ответ t0ni12
Какие-то совсем уж страшные цифры
А игра в целом, и розыгрыши большинства в частности - ещё хуже. Я сегодня смотрел утром, у меня кровь пошла из глаз, и я ушел на Клипперс - Денвер
+8
-1
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Вадим Кемеж
Тренер дно, Кузнецов хоккеист максимум 4 звена, Овечкин уже старый. Протасы и Макмайклы не тянут команду. Все очень плохо.
+10
-4
+6
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Павел Гаврош
Это жесть товарищи!Ови вместо того чтобы остаться в пендосии и готовиться к сезону он колесил всё лето по Москве раздовая интервью о рекорде.Сегодня игра с Сан-Хосе это просто такая вата была... Плей-офф там походу реально мимо с такой игрой.Весной будет распродажа игроков по-любому.
+11
-6
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Gilonjon862
Не реализовать 33 попытки подряд это что-то невероятное для команды уровня НХЛ
+6
-1
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Jeff Lebowski
Ответ Кино Музыка
Большинство еще с прошлого года странное. Игра исключительно правым флангом, что облегчает задачу соперника. Ови без шайбы, партнеры без фантазии.
Шайбу по-прежнему плохо двигают, но хоть в зону стали лучше входить. Видел даже один раз, когда Карлсон не отдал назад Кузе, как он делал миллион раз до этого, а доехал с шайбой до чужой зоны и вошёл в неё! Никто из соперников просто не ожидал такого коварного хода, лол.
+7
-2
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Al561
Неудивительно. Исполнители частично отвалились, схема со столбом в левом круге себя изжила
+7
-3
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jigga
Дух без работы сидит вот что огорчает
+5
-2
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Сергей Кильцов
Ответ Вадим Кемеж
Тренер дно, Кузнецов хоккеист максимум 4 звена, Овечкин уже старый. Протасы и Макмайклы не тянут команду. Все очень плохо.
В столичном дивизионе у всех дела не очень, за исключением Рейнджерс.
+3
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nikitosdaipoltos
Ответ Maxim Shumov
Ну как бы у Питтсбурга ПП более чем в 2 раза лучше Вашингтонского
По сравнению с Вашингтоном в этом сезоне, все мастера реализации большинмтва. Ну как бы у Питсбурга 12.5 % - 26 место в лиге, на уровне Калгари и Коламбуса. Да и сам розыгрыш бывает отвратно смотреть, порой в зоне атаки закрепиться не могут. Или ты только с утра 5-минутные хайлайты смотришь?)
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RBS
Михаааалыч стреляяяй!!!!
+2
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Maxim Shumov
Ответ Костя Кот
но ови будет на площадке каждую секунду большинства
Так он же лучший игрок команды! Только он и тянет! Тренер физрук и тиммейты дуболомы! Лёд плохой! Соперник редко вратаря снимает и только в конце матча!
+13
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ovi1000
Ответ Вадим Кемеж
Тренер дно, Кузнецов хоккеист максимум 4 звена, Овечкин уже старый. Протасы и Макмайклы не тянут команду. Все очень плохо.
по потерянным очкам третьи на востоке)
+2
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nikitosdaipoltos
Ответ Maxim Shumov
Позорное, но я не понимаю вечной фишки сашефанов - чуть что, сразу говорить - а вот у тееех…)
я фан Питтсбурга...
просто ты чушь пишешь
пишешь про сашефанов, но сам недалеко ушел от таких
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NACfoRekcuF
Ответ Al561
Неудивительно. Исполнители частично отвалились, схема со столбом в левом круге себя изжила
Ты прям гений мысли. На 19-й год схема с левым кругом отжила.
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кашкаКа
Ответ Jeff Lebowski
Шайбу по-прежнему плохо двигают, но хоть в зону стали лучше входить. Видел даже один раз, когда Карлсон не отдал назад Кузе, как он делал миллион раз до этого, а доехал с шайбой до чужой зоны и вошёл в неё! Никто из соперников просто не ожидал такого коварного хода, лол.
Бывает. Когда команда зацикливается на одном приёме, её раскусывают. На днях вот то ли Вегас, то ли Рейнджерс так раскололи Питтсбург, входивший раз за разом в зону диагональным пасом через подставление или пропуск шайбы от второго игрока на третьего под самую линию. В итоге между вторым и третьим стала регулярно появляться клюшечка соперника и делать перехват. Раз на пятый метод входа сменили.
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NACfoRekcuF
Ответ Мікалай Ланец
Оши, Овечки, Карлсон и Кузнецов сильно сдали. Особенно Оши Бекстрем по факту закончил с хоккеем Вашингтон пытается играть как раньше, но ничего не выходит. Овечкину сильно повезло, что успел взять чашку в 2018
Назови мне игрока, которому сильно не повезло взять чашку, гений мысли.
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DenisBu
Ответ Gilonjon862
Не реализовать 33 попытки подряд это что-то невероятное для команды уровня НХЛ
Антирекорд держит Торонто и их 51 попытка.
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NACfoRekcuF
Ответ Maxim Shumov
Позорное, но я не понимаю вечной фишки сашефанов - чуть что, сразу говорить - а вот у тееех…)
Ты ж приперся в эту тему
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Горыныч79
Ответ Maxim Shumov
Ну как бы у Питтсбурга ПП более чем в 2 раза лучше Вашингтонского
Да ладно тебе, большинство действительно позорное у нас :).
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Валерий Сергеевич
Ответ Maxim Shumov
Ну как бы у Питтсбурга ПП более чем в 2 раза лучше Вашингтонского
А в таблице, где Вы?
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Павел Гаврош
Ответ Валерий Сергеевич
До плова ещё 62 игры!!! Ты очём?
Я о том что у них очень низкая вероятность попадания в плов в этом году.Забили меньше всех на востоке.А если ещё за 62 игры кто нибудь из топ 6 поломается то это будет караул.
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Валерий Сергеевич
Ответ Павел Гаврош
Это жесть товарищи!Ови вместо того чтобы остаться в пендосии и готовиться к сезону он колесил всё лето по Москве раздовая интервью о рекорде.Сегодня игра с Сан-Хосе это просто такая вата была... Плей-офф там походу реально мимо с такой игрой.Весной будет распродажа игроков по-любому.
До плова ещё 62 игры!!! Ты очём?
+3
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кашкаКа
Не может быть! Хуже Питтсбурга? Хуже Питтсбурга быть не может.
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кашкаКа
Ответ цэсемьэр
так он на прямых ногах стоит как памятник, конечно же через него и не играют
Не стоит задача играть через него, а стоит задача играть на него, ему под бросок. Вот он и стоит.
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Свидетели Овцовы
Очевидное-невероятное)) И как интересно свидетели рекорда объясняют этот феномен?
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-5
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PAKETA 3.
команда без мозгов.
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Дмитрий Якушевич
Цифры обновятся) выезд к Кингз, которые лучшие (90%) по игре в меньшинстве))
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Пинающий Достоинства
Овечкин будет забивать в большинстве и в 49…..
Ну ну
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