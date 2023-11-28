Андрей Назаров: «Евротур стал дворовым соревнованием. Исключая Россию из спорта, мировое сообщество стреляет себе не в ногу, а сразу в голову»

Теги Евротур Сборная России по хоккею с шайбой бизнес Андрей Назаров Политика Чемпионат.com деньги Хоккей

Андрей Назаров назвал хоккейный Евротур без России дворовым соревнованием.

«Посмотрите, во что превратился хоккейный Евротур? Раньше это был турнир, за которым следила вся Россия и Европа, а теперь он стал узким кружком по интересам. По сути, дворовым соревнованием, про которое никто не вспоминает.

Мировое сообщество, исключая Россию из спорта, стреляет себе не в ногу, а сразу в голову. Это давно пора понять. Без России любое соревнование теряет в смысле и ценности.

Все, кто хочет насолить нашей стране, ничего хорошего из этого не получают. Немцы закрывали в России автомобильные заводы, была нехватка запчастей. Доходило даже до того, что новых ключей в случае утери было не достать.

Но правительство Российской Федерации нашло выход из сложнейшей ситуации. В результате в 2023 году поставки легковушек из Китая в Россию выросли в 6,4 раза, а западная экономика пусть рушится и кусает локти. И так во всем. Чем хуже нам делают, тем сильнее мы становимся», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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24 комментария

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maks44
Евротур и был дворовым турниром.
+41
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Shahed 136
Без участия сильнейших сборных Канады и США, и Олимпиады с участием России - дворовый турнир.
И в сравнении с НХЛ, вся КХЛ - дворовый турнир.
+24
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+23
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DrDro
У них со Степановой один спичрайтер на двоих что ли?
+16
-2
+14
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Hitgoe Himgob
Ответ maks44
Евротур и был дворовым турниром.
Да вы что, Евротур соревнование мирового масштаба было. На Кубок Карьялы слетались селебрити со всей планеты, ТВ трансляции были рекорды
+11
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+11
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Ковид 07.10.52
Забыл добавить, что приползут просить нас вернуться...А мы как не умели сделать нормальный авто, так и не делаем...тьфу...
+10
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Алар
Похоже ключ для немецкого авто, на котором ездит Назаров, сделали в Китае))) А если серьёзно, то "отрезая" таких, как Назаров, мировое сообщество "стреляет" в голову хамам, чувствующих себя вольготно!
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Melnikov1968
Евротур всегда был неинтересным и бестолковым турниром, за ним следили в основном специалисты. Зато сейчас будет очень конкурентный Кубок 1-го канала, вся страна прильнет к экранам телевизора в ожидании матча Россия-Китай:).
+8
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий Рабко
И к тому же похоронили АЗЛК, Иж, Волгу.
Хоронить-то фактически нечего было, так хлам.
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shickana
Ответ Hitgoe Himgob
Да вы что, Евротур соревнование мирового масштаба было. На Кубок Карьялы слетались селебрити со всей планеты, ТВ трансляции были рекорды
Даже сам Назаров с Ротенбергами его посещали, а это дорогого стоит
+6
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Максим Столбов
У Назарова видимо тренерская карьера окончилась, начал активно нализывать
+5
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Дмитрий Рабко
Все, кто хочет насолить нашей стране, ничего хорошего из этого не получают.

Правильно ли я понял, что Назаров хочет уйти несолоно хлебавши ?
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Дмитрий Рабко
Ответ Ковид 07.10.52
Забыл добавить, что приползут просить нас вернуться...А мы как не умели сделать нормальный авто, так и не делаем...тьфу...
И к тому же похоронили АЗЛК, Иж, Волгу.
+4
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Артём Кочешев
да сколько можно, сотрите уже его номер из телефонной книжки....
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karlsson27
Интересно, какой автомобиль у Назарова?
+2
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Ярославец75
Ответ Melnikov1968
Евротур всегда был неинтересным и бестолковым турниром, за ним следили в основном специалисты. Зато сейчас будет очень конкурентный Кубок 1-го канала, вся страна прильнет к экранам телевизора в ожидании матча Россия-Китай:).
Бери выше. Суперсерия Россия-Беларусь. Там Йозе жаждет реванша🤣
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Валентин и ыч
Ответ Дмитрий Рабко
И к тому же похоронили АЗЛК, Иж, Волгу.
мертвых следует хоронить.
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андрэ
стреляли себе а попали в него
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mpFreeman
А суперсерии с белорусами и казахами чем сильнее?
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goshforever
Ларину из "Спорт-экспресса" не надоело еще подписываться Назаровым? Или это уже другой писака сочиняет?)
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Ярославец75
Он и был дворовым соревнованием. Кому он был нужен кроме Третьяка? Кого интересовали результаты евротура?
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Сергей Григорьев
Ответ Ковид 07.10.52
Забыл добавить, что приползут просить нас вернуться...А мы как не умели сделать нормальный авто, так и не делаем...тьфу...
почему авто делать не умеют??? чем тебе Т-90 прорыв не нравится или Терминатор??? тот же ТОС1 Солнцепёк машина,которой в мире равных нет
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Ковид 07.10.52
Ответ Сергей Григорьев
почему авто делать не умеют??? чем тебе Т-90 прорыв не нравится или Терминатор??? тот же ТОС1 Солнцепёк машина,которой в мире равных нет
Я про машины для жизни людей, а не истребления.
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Сергей Григорьев
Ответ Ковид 07.10.52
Я про машины для жизни людей, а не истребления.
ну Урал есть или КАМАЗ
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goshforever
Ответ Артём Кочешев
да сколько можно, сотрите уже его номер из телефонной книжки....
грязный Наз сам не отличается разговорчивостью от слова совсем. Но от его имени уже давным-давно вывешивают всякую чушь в СМИ на регулярной основе. Раньше этим промышлял Ларин из СЭ, кто сейчас - я не следил.

Больше всего удивляет, в чем интерес самого Назарова в этой комедии.
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