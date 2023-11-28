Андрей Назаров: «Евротур стал дворовым соревнованием. Исключая Россию из спорта, мировое сообщество стреляет себе не в ногу, а сразу в голову»

Андрей Назаров назвал хоккейный Евротур без России дворовым соревнованием.

«Посмотрите, во что превратился хоккейный ? Раньше это был турнир, за которым следила вся Россия и Европа, а теперь он стал узким кружком по интересам. По сути, дворовым соревнованием, про которое никто не вспоминает.

Мировое сообщество, исключая Россию из спорта, стреляет себе не в ногу, а сразу в голову. Это давно пора понять. Без России любое соревнование теряет в смысле и ценности.

Все, кто хочет насолить нашей стране, ничего хорошего из этого не получают. Немцы закрывали в России автомобильные заводы, была нехватка запчастей. Доходило даже до того, что новых ключей в случае утери было не достать.

Но правительство Российской Федерации нашло выход из сложнейшей ситуации. В результате в 2023 году поставки легковушек из Китая в Россию выросли в 6,4 раза, а западная экономика пусть рушится и кусает локти. И так во всем. Чем хуже нам делают, тем сильнее мы становимся», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.