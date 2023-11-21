Андрей Назаров: «Финны сами спилили сук, на котором сидели. Никаких им отныне вечеринок и заработков в России. Пусть продолжают строить заборы»

Теги Андрей Назаров Йокерит КХЛ Политика Чемпионат.com деньги Хоккей

Андрей Назаров отметил, что российские тренеры помогали развивать финский хоккей.

«В КХЛ всегда хватало финнов: клуб «Йокерит», хоккеисты в российских командах, тренеры. Все они без доли стеснения работали здесь, кормились, получали деньги, набирались опыта, были на виду.

Или вспомните, сколько мэтров отечественного тренерского цеха помогали развивать финский хоккей. Почему-то финны все это забывают, а теперь строят заборы на границе с Россией.

Знаете, есть такой анекдот. Сидит финн на зимней рыбалке без шапки. Его спрашивают: «Ты чего шапку не надел?» На что финн отвечает: «Да вчера русский с противоположного берега звал на вечеринку, а я в шапке не услышал. Теперь приходится морозить уши».

Так вот, финны сами спилили сук, на котором сидели. Никаких им отныне вечеринок и заработков в России. Пусть продолжают строить заборы», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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13 комментариев

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Realist2022
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Только на самом деле весь Питер ездил в Финляндию на заработки и в качестве туристов
+35
0
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Hitgoe Himgob
Семье Ротенберга это скажи. Паспорта сдадут?
+30
0
+30
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Ми Ша
Нагнали на границу беженцев иноверцев, а финны типа виноваты. Русские теперь без заграницы. Классно придумало старичьё
+18
-1
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Andreir888
Ответ Hitgoe Himgob
Семье Ротенберга это скажи. Паспорта сдадут?
Тимченко туда же ...и ещё ряду товарищей
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Башмак Нирванов
Он когда последний раз в экономические рейтинги заглядывал? До революции 1917?
Финны так далеко ушли по уровню жизни, что даже пыли не видно.... Осела.
+13
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Микст Зон
действительно, а что случилось? не пойму🤔
+8
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Melnikov1968
Решение строить забор принимают не хоккеисты. Но бестолковый Назаров и этого не знает.
+6
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Кукушкин
Какой смѣшной анекдотъ разсказалъ намъ гражданинъ Назаровъ. Никогда въ жизни я такъ не смѣялся и, боюсь, уже никогда не буду.
+7
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Silky Mitts
Как же теперь в Питере без знаменитых финнов-гастарбайтеров. А на пьянку можно и в Ригу съездить.
+2
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Pruvik
Если у тебя мозги отбиты, это навсегда. Тебе одна дорога- в Думу.
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Серёжа Новиков
Патриот, но власть имущие не замечают.
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Сулаквелидзе
Ответ Realist2022
Только на самом деле весь Питер ездил в Финляндию на заработки и в качестве туристов
надо ли реагировать на слова бывшего тафгая? ;)
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