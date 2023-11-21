Андрей Назаров: «Финны сами спилили сук, на котором сидели. Никаких им отныне вечеринок и заработков в России. Пусть продолжают строить заборы»

Андрей Назаров отметил, что российские тренеры помогали развивать финский хоккей.

«В КХЛ всегда хватало финнов: клуб « », хоккеисты в российских командах, тренеры. Все они без доли стеснения работали здесь, кормились, получали деньги, набирались опыта, были на виду.

Или вспомните, сколько мэтров отечественного тренерского цеха помогали развивать финский хоккей. Почему-то финны все это забывают, а теперь строят заборы на границе с Россией.

Знаете, есть такой анекдот. Сидит финн на зимней рыбалке без шапки. Его спрашивают: «Ты чего шапку не надел?» На что финн отвечает: «Да вчера русский с противоположного берега звал на вечеринку, а я в шапке не услышал. Теперь приходится морозить уши».

Так вот, финны сами спилили сук, на котором сидели. Никаких им отныне вечеринок и заработков в России. Пусть продолжают строить заборы», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.