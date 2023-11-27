Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Торпедо»: «Играли и показали тот результат, который хотим. Если бы стояли «автобусом», не было бы трех моментов «2 в 1»

Теги Трактор Торпедо Алексей Заварухин Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Торпедо».

«Трактор» победил со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию из поражений. Хорошо, что нам это удалось.

Ребята молодцы, сыграли самоотверженно на команду. Пропустили ненужный гол. Самое главное – мы взяли два балла.

– У вас в этом сезоне много тренерских противостояний. Для вас было принципиально обыграть Игоря Ларионова?

– Вообще не обращал на это внимание. Перед нами был соперник – «Торпедо». Стояла задача победить – мы ее выполнили.

Не было конкретно задачи обыграть кого-то. Самое главное, чтобы моя команда играла и показывала тот результат, который мы хотим.

– «Торпедо» – яркая и комбинационная команда. Была задача играть в атаку против такого соперника?

– Мы хотели и будем играть в атаку. Соперник тоже хорошо контролировал шайбу.

В первом периоде у них было много контратак. Три момента «2 в 1» было. Если бы стояли «автобусом», то у них бы не было таких возможностей.

– Довольны игрой Антона Бурдасова?

– Антон – лидер нашей команды. Мы хотим, чтобы он приносил еще больше пользы.

Посмотрите второй гол. Он все правильно сделал, навязал борьбу, что ему не очень свойственно, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

10 комментариев

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hardy33
Ну если честно, отскочили просто. С такой быстрой командой как Торпедо сразу повылазили все косяки в обороне.
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+3
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Андрей Сорокин
Ответ selivest
Сколько ж можно Боуи оставлять замыкать синюю: у него же кроме мандража, еще и замедленная съемка
Этот игрок под номером 22 косячит каждую игру.
+3
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selivest
Сколько ж можно Боуи оставлять замыкать синюю: у него же кроме мандража, еще и замедленная съемка
+2
0
+2
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Анна
Трактор конечно с победой но на тоненького. Что вы разбирали если два бревна снова играли. Очень понравились сегодня четвертое звено. Фукале умница подтащил.
+1
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R-WRashid
Так-то Бурдас всю игру прокатался без толку.
Надеюсь, временный спад.
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цэсемьэр
если честно, то как раз автобус и располагает к таким выходам на контратаке.
вот если бы вы возили в зоне по 3 минуты - был бы другой разговор.
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selivest
В отличие от Трактора торпедовцы активно и настырно лезли на пятачок. Трактор же всё по углам и бортикам лазит-лазит, потом "эх, жаль шайба перескочила через крюк" и на скамейку, вытирая бесполезно пролитую соль в пресной атаке
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Sergey2517
Трактор с победой!фигуристов на лавку,😎
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1960лоцман
Молодцы что наконец то взяли два очка, но честно игра не впечатлила. Боуи как всегда на "косяках", реализация моментов как всегда не на высоте, а про большинство и говорить не хочется.. Вывод такой , с победой просто повезло.
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1960лоцман
Хочу добавить на счет Боуи, справедливости ради надо сказать что он не один такой, можно вспомнить того же Телегина и Блажиевского , сколько они "косячили" именно на синий линии , это вообще проблема для некоторых защитников Трактора и на это давно пора обратить внимание ТШ.
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