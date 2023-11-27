Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Торпедо»: «Играли и показали тот результат, который хотим. Если бы стояли «автобусом», не было бы трех моментов «2 в 1»
Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Торпедо».
«Трактор» победил со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию из поражений. Хорошо, что нам это удалось.
Ребята молодцы, сыграли самоотверженно на команду. Пропустили ненужный гол. Самое главное – мы взяли два балла.
– У вас в этом сезоне много тренерских противостояний. Для вас было принципиально обыграть Игоря Ларионова?
– Вообще не обращал на это внимание. Перед нами был соперник – «Торпедо». Стояла задача победить – мы ее выполнили.
Не было конкретно задачи обыграть кого-то. Самое главное, чтобы моя команда играла и показывала тот результат, который мы хотим.
– «Торпедо» – яркая и комбинационная команда. Была задача играть в атаку против такого соперника?
– Мы хотели и будем играть в атаку. Соперник тоже хорошо контролировал шайбу.
В первом периоде у них было много контратак. Три момента «2 в 1» было. Если бы стояли «автобусом», то у них бы не было таких возможностей.
– Довольны игрой Антона Бурдасова?
– Антон – лидер нашей команды. Мы хотим, чтобы он приносил еще больше пользы.
Посмотрите второй гол. Он все правильно сделал, навязал борьбу, что ему не очень свойственно, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Надеюсь, временный спад.
вот если бы вы возили в зоне по 3 минуты - был бы другой разговор.