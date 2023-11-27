Тренер «Трактора» Заварухин о победе над «Торпедо»: «Играли и показали тот результат, который хотим. Если бы стояли «автобусом», не было бы трех моментов «2 в 1»

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Торпедо».

«Трактор» победил со счетом 2:1 в игре Фонбет чемпионата .

– Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию из поражений. Хорошо, что нам это удалось.

Ребята молодцы, сыграли самоотверженно на команду. Пропустили ненужный гол. Самое главное – мы взяли два балла.

– У вас в этом сезоне много тренерских противостояний. Для вас было принципиально обыграть Игоря Ларионова?

– Вообще не обращал на это внимание. Перед нами был соперник – « ». Стояла задача победить – мы ее выполнили.

Не было конкретно задачи обыграть кого-то. Самое главное, чтобы моя команда играла и показывала тот результат, который мы хотим.

– «Торпедо» – яркая и комбинационная команда. Была задача играть в атаку против такого соперника?

– Мы хотели и будем играть в атаку. Соперник тоже хорошо контролировал шайбу.

В первом периоде у них было много контратак. Три момента «2 в 1» было. Если бы стояли «автобусом», то у них бы не было таких возможностей.

– Довольны игрой ?

– Антон – лидер нашей команды. Мы хотим, чтобы он приносил еще больше пользы.

Посмотрите второй гол. Он все правильно сделал, навязал борьбу, что ему не очень свойственно, – сказал главный тренер « » .