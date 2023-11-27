«Витязь» выиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Рябыкина – в четырех очках от зоны плей-офф

«Витязь» одержал шесть побед в восьми прошедших играх в КХЛ.

Команда тренера переиграла «Барыс» (5:2) в матче Фонбет чемпионата .

На промежутке из восьми последних игр подмосковная команда проиграла лишь «Северстали» (2:6) и «Ак Барсу» (2:3).

набрал 30 очков в 36 играх чемпионата и находится на десятой позиции в таблице Западной конференции.

Отставание команды от зоны плей-офф – четыре балла. Минское «Динамо» набрало 34 балла и находится на восьмом месте, но команда из Беларуси провела на две игры меньше.