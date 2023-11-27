«Витязь» выиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Рябыкина – в четырех очках от зоны плей-офф

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

«Витязь» одержал шесть побед в восьми прошедших играх в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Рябыкина переиграла «Барыс» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На промежутке из восьми последних игр подмосковная команда проиграла лишь «Северстали» (2:6) и «Ак Барсу» (2:3).

«Витязь» набрал 30 очков в 36 играх чемпионата и находится на десятой позиции в таблице Западной конференции.

Отставание команды от зоны плей-офф – четыре балла. Минское «Динамо» набрало 34 балла и находится на восьмом месте, но команда из Беларуси провела на две игры меньше.

5 комментариев

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Mac Miller
Рано Барыс сезон закончил
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Барсукова Элина
Ответ Mac Miller
Рано Барыс сезон закончил
Очень рано, но регулярный чемпионат еще не закончен, ждём камбэк
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Mac Miller
Ответ Барсукова Элина
Очень рано, но регулярный чемпионат еще не закончен, ждём камбэк
Для камбэка нужен спасатель, нынешний тренер не такой. До сих пор с улыбкой вспоминаю как его на МЗ тренером поставили, даже Кларк не так нелепо смотрелась.
+1
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Барсукова Элина
Ответ Mac Miller
Для камбэка нужен спасатель, нынешний тренер не такой. До сих пор с улыбкой вспоминаю как его на МЗ тренером поставили, даже Кларк не так нелепо смотрелась.
Вы правы, но я сомневаюсь, что его поменяют. Хотя все возможно
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Эд..19
По потерянным - 8. Это много. Да и Квартал Минск ещё разгонит. Но вот Севу можно достать. У череповчан не лучший период идёт.
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