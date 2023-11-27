Андрей Свечников о 1-й шайбе в сезоне: «Чувствую облегчение, но на самом деле я не думал об этом. Знал, что голы придут»

Андрей Свечников высказался о том, что забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Каролины» забил победный гол в матче с «Коламбусом» (3:2). Всего он набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

В 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 9 (1+8) баллов.

«Чувствую своего рода облегчение, но на самом деле я не думал обо всем этом. Я знал, что голы придут.

Это было правильное время и правильный момент. Важная победа для нас», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.