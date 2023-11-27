Андрей Свечников о 1-й шайбе в сезоне: «Чувствую облегчение, но на самом деле я не думал об этом. Знал, что голы придут»

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался о том, что забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Каролины» забил победный гол в матче с «Коламбусом» (3:2). Всего он набрал 2 (1+1) очка в этой игре. 

В 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 9 (1+8) баллов.

«Чувствую своего рода облегчение, но на самом деле я не думал обо всем этом. Я знал, что голы придут.

Это было правильное время и правильный момент. Важная победа для нас», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The world champion 1998
Пока, только гол, конечно, а не голы.
Но удачи!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий