Где смотреть Тампа-Бэй – Питтсбург, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 1 декабря

В пятницу, 1 декабря, сыграют Тампа-Бэй и Питтсбург в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тампа-Бэй – Питтсбург

Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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