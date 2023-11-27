«Чикаго» проиграл 6 из 7 последних матчей и идет предпоследним в НХЛ

Теги Чикаго НХЛ Хоккей

«Чикаго» потерпел поражение от «Сент-Луиса» (2:4) в чемпионате НХЛ.

«Блэкхокс» проиграли 6 из 7 последних матчей и после 19 игр с 12 очками занимают предпоследнее место в общей таблице лиги.

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12 комментариев

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Артем Зырянов
Ответ Сергей Орлов
Как Эдмонтону в своё время доставались первые пики)
Так строились многие команды - Тампа взяла 1-2 Стэмкоса и Хедмана, Питтсбург - Флери, Кросби, Малкина и Стаала, Чикаго - Тэйвса и Кэйна. Не у всех, правда, получается, что-то из этого извлечь.
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Сергей Орлов
Ответ Maxim Shumov
Прикольного будет, если еще и Селебрини заберут
Как Эдмонтону в своё время доставались первые пики)
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Hivaga22
Ответ Артем Зырянов
Так строились многие команды - Тампа взяла 1-2 Стэмкоса и Хедмана, Питтсбург - Флери, Кросби, Малкина и Стаала, Чикаго - Тэйвса и Кэйна. Не у всех, правда, получается, что-то из этого извлечь.
У Тампы, Питтсбурга и Чикаго как раз получилось - у всех два и более кубка
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Maxim Shumov
Прикольного будет, если еще и Селебрини заберут
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Непристойное предложение
как там "некстван" (новый Наиль Якупов)?
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серый серый волк
ожидания первое звено воскресший Холл - Бедард - Донато
Реальность - насовсем закончившийся Холл и Донато центрящий низшие звенья
Где-то надо найти хоть каких-нибудь хоккеистов, чтобы с Бедардом играли. А то с первого раза у Чикаго это не получилось
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Артем Зырянов
Ответ Hivaga22
У Тампы, Питтсбурга и Чикаго как раз получилось - у всех два и более кубка
Ага, а Баффало, Эдмонтон и прочие Флориды - увы.
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Maxim Shumov
Ответ Артем Зырянов
Ага, а Баффало, Эдмонтон и прочие Флориды - увы.
Ну Баффало очень долго вылезали из гроба, зато сейчас там бегает дюжина талантливых детей. Если не начнут подписывать всяких Кадри за 10 млн, могут скоро и за чашкой пойти.
Нефть - да, были Якупов, Пулюярви, Клефбом, нормально провалились и ничего не извлекли)
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Сергей Орлов
Ответ Артем Зырянов
Так строились многие команды - Тампа взяла 1-2 Стэмкоса и Хедмана, Питтсбург - Флери, Кросби, Малкина и Стаала, Чикаго - Тэйвса и Кэйна. Не у всех, правда, получается, что-то из этого извлечь.
Эдмонтон выбирал первым три раза подряд и четыре раза за шесть лет)
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серый серый волк
Ответ Непристойное предложение
как там "некстван" (новый Наиль Якупов)?
В каком месте он Наиль Якупов? Уже 10 плюс 7 в 19 матчах, почти очко за игру, притом что партнеры у него уровня середняка КХЛ
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Непристойное предложение
Ответ серый серый волк
В каком месте он Наиль Якупов? Уже 10 плюс 7 в 19 матчах, почти очко за игру, притом что партнеры у него уровня середняка КХЛ
ага, середняк кхл может быть на не последнем месте в НХЛ) а ЦСКА и ска за кс бы боролись.
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серый серый волк
Ответ Непристойное предложение
ага, середняк кхл может быть на не последнем месте в НХЛ) а ЦСКА и ска за кс бы боролись.
Ну у него в звене некто Филипп Курашев, с вдохновляющей статистикой не больше десяти голов за сезон. И когда-то выбранный 120м на драфте. Ему самая дорога в родную Швейцарию или пытаться пробиться в состав Салавата Юлаева, а не с некстваном играть
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