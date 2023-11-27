«Чикаго» проиграл 6 из 7 последних матчей и идет предпоследним в НХЛ
«Чикаго» потерпел поражение от «Сент-Луиса» (2:4) в чемпионате НХЛ.
«Блэкхокс» проиграли 6 из 7 последних матчей и после 19 игр с 12 очками занимают предпоследнее место в общей таблице лиги.
Реальность - насовсем закончившийся Холл и Донато центрящий низшие звенья
Где-то надо найти хоть каких-нибудь хоккеистов, чтобы с Бедардом играли. А то с первого раза у Чикаго это не получилось
Нефть - да, были Якупов, Пулюярви, Клефбом, нормально провалились и ничего не извлекли)