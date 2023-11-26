Тамбиев о поражении от «Северстали»: «Адмирал» немного проспал начало, соперник этим воспользовался. Буллиты в этом сезоне у нас не идут»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Хоккей

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Северсталью».

Команда из Владивостока потерпела поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5 Б). 

– Немного проспали начало, соперник этим воспользовался. После таймаута команда преобразилась, и пошел обоюдоострый хоккей. Молодцы, что с 0:2 отыгрались, повели в счете, но немного не дотерпели в концовке.

Буллиты в этом сезоне у нас не идут. Честно говоря, разочаровало меня, как мы бросаем буллиты. А так команда боролась, забила 4 гола. Могу отметить, что «Северсталь» – очень креативная команда в атаке. Нам не всегда было легко с ними, но ребята достойно выглядели. Буллитная серия смазала концовку, я так скажу.

– Креатива и у «Адмирала» сегодня было достаточно. Почему такая игра пошла именно после таймаута? Это был больше эмоциональный таймаут или все-таки пытались что-то поправить за эти 30 секунд?

– Немного поправили, немного успокоили, добавили в отборах. Соперник начал очень быстро, а мы проспали начало. После таймаута команда играла в тот хоккей, который мы хотим видеть. Это был совсем другой «Адмирал».

– Почему пока не везет с буллитными сериями?

– Здесь дело в другом, здесь исполнительское мастерство. Игра после овертайма не заканчивается, разыгрывается победа. Пять буллитных серий в этом сезоне проиграли. Бывает, бросает команда хорошо, но вратарь молодец. А мы сегодня бросали предсказуемо, хотя их можно бросать по-разному.

– По сравнению с сентябрем команда изменилась на 30-40%: вратарская линия, линия нападения сильно поменялись. Сейчас как вы оцениваете, команда лучше выглядит, чем в сентябре?

– Скажу так, получше выглядит, но, наверное, где-то я возьму на себя вину. Не так мы вошли в сезон. Это моя вина как тренера, я ее признаю полностью. Сейчас мы пытаемся наверстать упущенное. Вывод детальный еще впереди.

– Несмотря на то, что много было упущено, в последних матчах команда заиграла. Задача попасть в плей-офф не снимается же?

– Я на эти задачи мало обращаю внимания. Конечно, надо выходить в плей-офф, а какая еще задача может быть. Кому хочется в феврале заканчивать играть? И болельщики ждут, они идут, зал заполняют. Спасибо им большое, они поддерживают команду. Все хотят в плей-офф, не только мы. Еще даже половины сезона не прошло, игр много впереди. На это я команду и нацеливаю.

Шулак возвращается в команду. Мы помним, что он изначально появился в «Адмирале» во многом благодаря вам. Как вы будете ментально с ним работать?

– В плей-офф он ни с кем не договаривался, это был другой игрок. Либор до последнего думал и выбрал «Авангард» со спортивной составляющей больше. Но не сложилось что-то. За два года работы с ним я знаю, что у него спортивная составляющая очень высокая, он хочет выигрывать. Игра покажет, но надеюсь, что он не поменялся и все также хочет выигрывать. Сейчас ему надо будет подобрать пару, и посмотрим.

Для болельщиков это тоже знаковое событие, его здесь никто не забыл. Я не читаю соцсети, но мне сказали, что большой ажиотаж вызывает его возвращение. Мне показали пару клипов, которые пресс-служба подготовила, очень красиво. Спасибо Олегу Николаевичу [Кожемяко], нашему губернатору, что он поддержал возвращение Либора, – сказал Тамбиев.

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1 комментарий

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тон
Может на буллиты не ставить одних и тех же игроков которые их все время просирают?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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