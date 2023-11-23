Голдобин набрал 50 очков первым в сезоне КХЛ. Ткачев отстает на два балла, Уил – на семь

Теги Авангард Спартак КХЛ Динамо Джордан Уил Николай Голдобин Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Николай Голдобин набрал 50 очков – первым в сезоне КХЛ.

Нападающий «Спартака» отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионат КХЛ против СКА (2:3).

Николай Голдобин первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 50 набранных очков – 50 (24+26) баллов в 35 матчах.

На втором месте в списке бомбардиров расположился нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев  – 48 (13+35) очков в 34 играх.

Третью строчку занимает форвард «Динамо» Джордан Уил – 43 (13+30) баллов в 34 матчах.

3 комментария

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Илья Владимирович
Очень жаль, что проиграли, но за Колю, конечно же, рад
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Rio de Janeiro
Голдобин в больших матчах заметно менее эффективен
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IVAN-67
Без Морозова увы и ах . Болею за КБ , но с кем играть Голдобину ? С Бурмистровым , у которого единственный гол за пол регулярки ? Ткачёв скоро будет оправдывать свою самую большую зарплату в КХЛ ( хоть как не прискорбно его уровень - это к сожалению уровень КХЛ и не более того . ).
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