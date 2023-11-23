Голдобин набрал 50 очков первым в сезоне КХЛ. Ткачев отстает на два балла, Уил – на семь
Николай Голдобин набрал 50 очков – первым в сезоне КХЛ.
Нападающий «Спартака» отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионат КХЛ против СКА (2:3).
Николай Голдобин первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 50 набранных очков – 50 (24+26) баллов в 35 матчах.
На втором месте в списке бомбардиров расположился нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев – 48 (13+35) очков в 34 играх.
Третью строчку занимает форвард «Динамо» Джордан Уил – 43 (13+30) баллов в 34 матчах.
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