Хишир набрал 1+1 в 1-м матче после травмы. Капитан «Нью-Джерси» пропустил около месяца

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир набрал 1+1 в 1-м матче после травмы.

«Девилс» разгромили « » (7:2) в регулярном чемпионате .

24-летний швейцарец пропустил около месяца из-за травмы верхней части тела. В 8 матчах сезона на его счету стало 4 (3+1) балла.

Сегодня за 14:55 игрового времени (полезность «+2») нападающий отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и выиграл 64,3% вбрасываний.