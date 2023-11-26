Хишир набрал 1+1 в 1-м матче после травмы. Капитан «Нью-Джерси» пропустил около месяца

Теги Нью-Джерси Баффало НХЛ Нико Хишир Хоккей

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир набрал 1+1 в 1-м матче после травмы.

«Девилс» разгромили «Баффало» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

24-летний швейцарец пропустил около месяца из-за травмы верхней части тела. В 8 матчах сезона на его счету стало 4 (3+1) балла. 

Сегодня за 14:55 игрового времени (полезность «+2») нападающий отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и выиграл 64,3% вбрасываний. 

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