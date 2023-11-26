Ротенберг о камбэке с «Торпедо»: «Я сделал все, чтобы помочь СКА победить. У нас очень сильный коллектив. Вы это увидели»

Роман Ротенберг заявил, что сделал все для победы СКА над «Торпедо».

СКА победил со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Что вы сказали ребятам в раздевалке при счете 0:3, чтобы настроить на такой невероятный камбэк?

– Уже говорил об этом раньше – если мы станем все рассказывать, будет неинтересно. Следующий соперник будет знать о нас больше, чем мы сами о себе.

Главное – помочь команде выиграть. Это моя задача. Я сделал все, чтобы помочь команде победить.

И все ребята, которые выходили на лед в третьем периоде. Да и вообще вся команда – даже те, кто не играл. Они вносили свою энергию, подбадривали.

У нас очень сильный коллектив. Вы это увидели. Это спорт.

20 минут третьего периода, если посчитать смены по 40 секунд, – достаточно, чтобы забить и десять голов. Все возможно. Вместе возможно все, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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