Ротенберг о камбэке с «Торпедо»: «Я сделал все, чтобы помочь СКА победить. У нас очень сильный коллектив. Вы это увидели»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что сделал все для победы СКА над «Торпедо».

СКА победил со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что вы сказали ребятам в раздевалке при счете 0:3, чтобы настроить на такой невероятный камбэк?

– Уже говорил об этом раньше – если мы станем все рассказывать, будет неинтересно. Следующий соперник будет знать о нас больше, чем мы сами о себе.

Главное – помочь команде выиграть. Это моя задача. Я сделал все, чтобы помочь команде победить.

И все ребята, которые выходили на лед в третьем периоде. Да и вообще вся команда – даже те, кто не играл. Они вносили свою энергию, подбадривали.

У нас очень сильный коллектив. Вы это увидели. Это спорт.

20 минут третьего периода, если посчитать смены по 40 секунд, – достаточно, чтобы забить и десять голов. Все возможно. Вместе возможно все, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Большое ограбление СКА: закамбэчили с 0:3 в третьем периоде и обыграли «Торпедо» Ларионова

28 комментариев

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Alexander91
Ну конечно,сразу Я,Я,Я.Все делают помощники,а ты шары в кармане катаешь и жвачку жуешь с важной рожей. Вспомнил,как он на одном из молодежных турниров,побежал вперед пацанов медали получать,выскочка!
+57
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Machine Head
Я сделал все чтобы победить- звучит , как анекдот. Ржунимагу. Что вы можете сделать , кроме того , что пообещать дополнительные призовые за победу? Смех и грех.
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Alex72!
🤡
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Alexander91
Ответ Превозмогатель
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Я читал,но это не отменяет тот факт,что все это цирк.
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maxhonda
Я сделал всё что мог для победы, а именно - разрешил моим помощникам порулить командой.
+13
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Михаил Качалов
Он сказал поехали и махнул рукой, если не выиграйте все в Сочи, тут ещё и матрасы подсуетились, так что у финского парня под контролем, как говорят выигрывает сильнейишь, в данном случае кошелёк да, жаль болел Питера далеко пойдут с этим клоуном.
+11
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Антон Некрасов
что ты можешь сделать то ,кроме скупки и подкупки ?🐔🐔🐔
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Серый
Если всё рассказать, будет неинтересно, да и ещё больше станет понятно, что я никчёмный мажорик
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Александр Маслов
Я,я,я, а остальные никто, просто это называется - нарциссизм.
+5
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ros80
Ответ Machine Head
Я сделал все чтобы победить- звучит , как анекдот. Ржунимагу. Что вы можете сделать , кроме того , что пообещать дополнительные призовые за победу? Смех и грех.
Зачем призовые, просто обмен в ХК Норильск. Посмотри на каком нервяке большинство игроков ска
+5
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+5
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Aleks O
Мы видели, как сапего умеет зажимать чужую клюшку и падать
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wolf 100
ротан подкрутил хвосты своим игрокам,вот и мечут как угарелые,как и в прошлом сезоне,на плей-офф сил не хватило,решили изменить розыгрыш плей-офф ,и если и тут не поможет,то еще что нибудь придумают,к примеру загиб клюшек у соперников,судей поменяют на более лояльных и т.д.все это смешно,клоунада продолжается
+6
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Alexander91
Ответ Shamarin
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15 лет болею за клуб,есть с чем сравнить.
+4
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Alek$700
🤡
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вован63
Ключевое слово Я!
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vadim 1980
Да ничего ты не сделал, играли как играли. Просто Торпедо концентрацию потеряло в первой смене третьего периода, а потом глупое удаление в чужой зоне получили. Сами тебя за уши вытащили.
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heivani
Ответ Alexander91
Ну конечно,сразу Я,Я,Я.Все делают помощники,а ты шары в кармане катаешь и жвачку жуешь с важной рожей. Вспомнил,как он на одном из молодежных турниров,побежал вперед пацанов медали получать,выскочка!
Это общение с Третьяком сделало таким ,,особенного,,.)
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prus_3
Легко выпекать иезуитские заголовки на спорце настропалились даже такие надежины. А ведь суть совсем в другом. Что он сказал в раздевалке перед третьим периодом? Ничего особенного. Сделал все, чтобы ПОМОЧЬ команде победить. Расчет простой: никто дальше заголовка такую стряпню не читает. Но все здесь с большим удовольствием кушают помои. И да, я не фанат Ротена.
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mihany12
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ 🤡
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Andy
Ответ maxhonda
Я сделал всё что мог для победы, а именно - разрешил моим помощникам порулить командой.
малыш ну у тебя и фантазии тренерские)))
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Антон Некрасов
Ответ Andy
тоха тебя вряд ли кто то купит.
ну так я и не продаюсь , Дюша🤗🦧🐔
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