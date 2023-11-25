Роман Ротенберг: «Есть ABBA, а есть «Любэ» – наша русская культура. Песня «Конь» очень подходит СКА – одна из моих любимых»
Роман Ротенберг считает, что песня «Конь» очень подходит СКА.
– Почему выбрали замечательную песню «Конь» для исполнения после победных матчей?
– У нас есть внутрикомандная история, связанная с этой песней. Считаем, что это одна из лучших песен. Есть шведская группа ABBA, а есть наша группа «Любэ».
Это наша русская культура, всегда стараемся ее продвигать. Для нас главное – реакция наших болельщиков и всего города на эту песню.
Думаю, по ассоциациям песня «Конь» очень подходит СКА.
Мне она тоже очень нравится – одна из моих любимых песен. Радует, что у нас с вами одинаковые вкусы. Мы на одной волне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о песне «Mamma Mia» на игре СКА: «ABBA признана лучшей группой в мире. Это одна из лучших песен в мире. Стараемся быть лучшими во всем»
Душа это? Нет? Какое вам дело?
И так всё легко соплякам и просто -
Папаша добьется служебного роста.
Папаша попросит весь зал кричать ему "бис".
Папаша исполнит любой сыночкин каприз.
Раскройте рты, сорвите уборы -
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры.
:)
заколебал он уже
Очень радует, что я главный тренер СКА, но и другие, а конкретно главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров, заместитель председателя правления континентальной хоккейной лиги, заместитель председателя совета директоров, вице-президент хоккейного клуба СКА на одной волне. Мы все разные, но всё таки мы вместе
Пони мальчиков катает,
Пони девочек катает
И в уме круги считает…»
Вот правильная песня для СКА, а были бы поумнее и посамоироничней, включали бы Короля и Шута про сосиски. А конь - это про совсем другую команду. Не нужно врать себе