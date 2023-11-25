Роман Ротенберг: «Есть ABBA, а есть «Любэ» – наша русская культура. Песня «Конь» очень подходит СКА – одна из моих любимых»

Роман Ротенберг считает, что песня «Конь» очень подходит СКА.

– Почему выбрали замечательную песню «Конь» для исполнения после победных матчей?

– У нас есть внутрикомандная история, связанная с этой песней. Считаем, что это одна из лучших песен. Есть шведская группа ABBA, а есть наша группа «Любэ».

Это наша русская культура, всегда стараемся ее продвигать. Для нас главное – реакция наших болельщиков и всего города на эту песню.

Думаю, по ассоциациям песня «Конь» очень подходит СКА.

Мне она тоже очень нравится – одна из моих любимых песен. Радует, что у нас с вами одинаковые вкусы. Мы на одной волне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о песне «Mamma Mia» на игре СКА: «ABBA признана лучшей группой в мире. Это одна из лучших песен в мире. Стараемся быть лучшими во всем»