Роман Ротенберг: «Есть ABBA, а есть «Любэ» – наша русская культура. Песня «Конь» очень подходит СКА – одна из моих любимых»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг музыка Хоккей

Роман Ротенберг считает, что песня «Конь» очень подходит СКА.

– Почему выбрали замечательную песню «Конь» для исполнения после победных матчей?

– У нас есть внутрикомандная история, связанная с этой песней. Считаем, что это одна из лучших песен. Есть шведская группа ABBA, а есть наша группа «Любэ». 

Это наша русская культура, всегда стараемся ее продвигать. Для нас главное – реакция наших болельщиков и всего города на эту песню.

Думаю, по ассоциациям песня «Конь» очень подходит СКА.

Мне она тоже очень нравится – одна из моих любимых песен. Радует, что у нас с вами одинаковые вкусы. Мы на одной волне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о песне «Mamma Mia» на игре СКА: «ABBA признана лучшей группой в мире. Это одна из лучших песен в мире. Стараемся быть лучшими во всем»

30 комментариев

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Габорик
Кичевая дрянь завернута в тело.
Душа это? Нет? Какое вам дело?
И так всё легко соплякам и просто -
Папаша добьется служебного роста.
Папаша попросит весь зал кричать ему "бис".
Папаша исполнит любой сыночкин каприз.

Раскройте рты, сорвите уборы -
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры.

:)
+47
-2
+45
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Radik_2.0
выйду ночью в поле с йозе
заколебал он уже
+14
-1
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Champions 26
так только вчера твой друг рассказывал о том, как они укротили коней. Это, Роман, он про тебя что ли говорил?
+9
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+9
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Евгений Кислицын
Ответ Габорик
Кичевая дрянь завернута в тело. Душа это? Нет? Какое вам дело? И так всё легко соплякам и просто - Папаша добьется служебного роста. Папаша попросит весь зал кричать ему "бис". Папаша исполнит любой сыночкин каприз. Раскройте рты, сорвите уборы - По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы - На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры. :)
в точку
+6
0
+6
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Cruel Snake
Ротенберг
Очень радует, что я главный тренер СКА, но и другие, а конкретно главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров, заместитель председателя правления континентальной хоккейной лиги, заместитель председателя совета директоров, вице-президент хоккейного клуба СКА на одной волне. Мы все разные, но всё таки мы вместе
+5
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+5
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Евгений Кислицын
конь это ты Рома!
+4
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Огюст
Роман , да понятно ,что с твоей подачи и начали её "крутить" на арене!
+2
0
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5kywn5cddd
Фуфло песня, если честно
+7
-5
+2
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_Абырвалг_
Группа "Лесоповал " лучше подходит !
+3
-1
+2
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Аврал
Ну ты Тиккурилла даёшь....(с)
+2
0
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Габорик
Ещё подойдёт песня, Дискотека Авария - Заколебал ты :)
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соч 71
слишком много этого типа на Спортсе
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catcher69
Ответ David Rigert
может ему прилепить кличку Конь? попробуем, раз ему так нравится?
в пальто ???
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David Rigert
может ему прилепить кличку Конь? попробуем, раз ему так нравится?
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dimonivanov
Ответ Габорик
Кичевая дрянь завернута в тело. Душа это? Нет? Какое вам дело? И так всё легко соплякам и просто - Папаша добьется служебного роста. Папаша попросит весь зал кричать ему "бис". Папаша исполнит любой сыночкин каприз. Раскройте рты, сорвите уборы - По улице чешут мальчики-мажоры. Раскройте рты, сорвите уборы - На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры. :)
И хочется бедным в Майами или Париж
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Тёма Тёма
Песня «Конь» другой команде подходит. И, вообще, чё он несёт? 😂😂😂
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Георгий Рыженков
Блин, какой он ретроградищщщще. Кажется, молодой, а стариком прям несет
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Владимир Данилов
Полагаю, игрокам всё равно - хоть АВВА, хоть Любэ, хоть Клава Кока. Только б Йозе не слышать.
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leon01
если к ска добавить одну букву...то песня прям в масть...
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5kywn5cddd
Ответ brace
у ABBA есть композиция: Мани, Мани, Мани - тоже хорошая песенка.
Лукин фанни
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Penarol
«Пони бегает по кругу,
Пони мальчиков катает,
Пони девочек катает
И в уме круги считает…»
Вот правильная песня для СКА, а были бы поумнее и посамоироничней, включали бы Короля и Шута про сосиски. А конь - это про совсем другую команду. Не нужно врать себе
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brace
у ABBA есть композиция: Мани, Мани, Мани - тоже хорошая песенка.
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depressive_monk
Ну если песня "Конь" подходит СКА, то сериал "Бандитский Петербург" рассказывает про тюменских нефтяников.
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Savarona25
Продвигать русскую культуру - это значит всей душой любить то же, что и Большой Папа. Удивительная особенность всех этих господ - постоянное желание публично саморазоблачаться.
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catcher69
АСТАНАВИТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Dr. Heisenberg
"Красная машина" задымила и развалилась, самое время пересесть на "Коня". Следующим фирменным "транспортом" Ротенберга будет колесница.
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Lanc
"Это наша русская культура" сказал финский еврей.
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Indurain Larraya
Эту песню про коня сочинил продюсер Матвиенко для "Иванушек", ряженым из "Любэ" она совершенно случайно перепала.
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300Spartans
мажору пора голову подлечить
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