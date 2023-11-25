Ротенберг о песне «Mamma Mia» на игре СКА: «ABBA признана лучшей группой в мире. Это одна из лучших песен в мире. Стараемся быть лучшими во всем»
Роман Ротенберг высказался о группе ABBA.
СКА победил «Торпедо» (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В первом перерыве прозвучала песня «Mamma Mia», которая является одной из любимых песен Игоря Ларионова. Это троллинг со стороны СКА или это просто песня для всех времен и всех народов?
– Знаете, группы ABBA... Думаю, это одна из тех песен, которая признана одной из лучших в мире. Эти песни мы играем всегда.
Честно, я эту песню даже не слышал, потому что ее играли в перерыве.
Но мы стараемся во всем быть лучшими. И очень важно подобрать правильную музыку, которая дает энергию и игрокам, и болельщикам.
Группа признана многими любителями музыки лучшей группой в мире, поэтому я не думаю, что кто-то имеет эксклюзив на эту группу. Это достоинство народа.
Народ любит такую музыку, и мы счастливы, что наши продюсеры выбрали такой плей-лист на сегодняшний день, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенбег на пресс-конференции.
В плане результатов вместо Ротенберга мог бы так же быть и ты и я. Может даже лучше.
Какой же он по сути своей школьник....