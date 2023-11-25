Ротенберг о песне «Mamma Mia» на игре СКА: «ABBA признана лучшей группой в мире. Это одна из лучших песен в мире. Стараемся быть лучшими во всем»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг музыка Хоккей

Роман Ротенберг высказался о группе ABBA.

СКА победил «Торпедо» (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В первом перерыве прозвучала песня «Mamma Mia», которая является одной из любимых песен Игоря Ларионова. Это троллинг со стороны СКА или это просто песня для всех времен и всех народов?

– Знаете, группы ABBA... Думаю, это одна из тех песен, которая признана одной из лучших в мире. Эти песни мы играем всегда.

Честно, я эту песню даже не слышал, потому что ее играли в перерыве.

Но мы стараемся во всем быть лучшими. И очень важно подобрать правильную музыку, которая дает энергию и игрокам, и болельщикам.

Группа признана многими любителями музыки лучшей группой в мире, поэтому я не думаю, что кто-то имеет эксклюзив на эту группу. Это достоинство народа.

Народ любит такую музыку, и мы счастливы, что наши продюсеры выбрали такой плей-лист на сегодняшний день, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенбег на пресс-конференции.

46 комментариев

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stallone
Звание "инагент" этому господину!))) А как же Газманов,любэ?))
+43
-5
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Ебздрогыч
На самом деле он больше из творчества ABBA любит песню Money, money. Частенько с батей и дядей вместе поют
+35
-2
+33
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Фарид Харисов
Ответ Бене Гессерит
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Респект настоящим тренерам, которые в тени и вот это вот вытаскивают до уровня победных серий.

В плане результатов вместо Ротенберга мог бы так же быть и ты и я. Может даже лучше.
+16
-2
+14
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sabur
Ответ Stan Giroux
А почему не Шаман?
Он не русский
+14
-1
+13
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Stan Giroux
А почему не Шаман?
+12
-3
+9
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Игорь Романов
Ответ Алексей Тарлыков
Ты что ли группу создал или песню написал?
800 песен смотрел
+6
0
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Might
Ребят, набирайте в тытрубе и слушайте песню про Ротенберга Maria Zamora "Mama El Baion"
+6
-1
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sabur
Ответ stallone
Звание "инагент" этому господину!))) А как же Газманов,любэ?))
Любе-солдат он крутит в раздевалке ж, а пока его нету- на арене нормальную крутят
+4
0
+4
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Тёма Тёма
Ответ Stan Giroux
А почему не Шаман?
Дядя Вова в середине 90-х подарил папе магнитофон и одну кассету. Маленький Рома тайком слушал АББУ, а теперь, на даче - живого Шамана, но АББА, как первый секс - незабываема...
+3
0
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Петрович
Тошнит уже от данной рожи...
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Персональные данные Номер 67327384
Рoтенберг, Миллep, где б̶о̶е̶п̶р̶и̶п̶а̶с̶ы̶ дивидeнды?
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Григоренко Виталий
А Роман признан лучшим тренером в мире всех времён
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alkidamant
Когда я читаю его интервью, то всегда мне кажется, что что-то тут не так - какая то дисгармония..И тут меня осенило - взрослый мужик рассуждает как первоклассник
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Raulevsky
Ответ Ебздрогыч
На самом деле он больше из творчества ABBA любит песню Money, money. Частенько с батей и дядей вместе поют
Особенно когда ныряют в баксы, как Скрудж Макдак
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Тёма Тёма
Ответ Бене Гессерит
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Что с ником, Бене? За земелю впрягаешься? 😂😂😂
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Alexander S
Ответ sabur
Он не русский
Так он же поёт "Я русский"
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Rumov
Он поет лучше чем ABBA.
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Machine Head
В чем ты лучший ? Хватит уже болтать. Торпедо элементарно не хватило опыта . Вас возили 3:0. Не в правилах Ларионова сушить игру . Противно читать . АББА ля ля . Ты чего свою команду по популярности с АББА сравниваешь ?
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"Рот-Вайсс"
Ответ Matador
а ещё у ABBA есть песня Waterloo
С которой они взяли Евровидение.
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Jeff Lebowski
Юродивый.
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Matador
а ещё у ABBA есть песня Waterloo
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Алексей Тарлыков
Ты что ли группу создал или песню написал?
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Don_Krebs
Группа признана многими любителями музыки лучшей группой в мире ------------------

Какой же он по сути своей школьник....
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sk0208827
иногда лучше жевать чем говорить (с)
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Чавес2
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Ответ Ебздрогыч
На самом деле он больше из творчества ABBA любит песню Money, money. Частенько с батей и дядей вместе поют
А ты здесь бесплатно работаешь??
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Кот болотный
Ответ "Рот-Вайсс"
Или «The Winner Takes It All».
Во втором перерыве надо было "S.O.S." включать
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kost68
Ответ Григоренко Виталий
А Роман признан лучшим тренером в мире всех времён
нет. второй после адама кадырова
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"Рот-Вайсс"
Ответ Ебздрогыч
На самом деле он больше из творчества ABBA любит песню Money, money. Частенько с батей и дядей вместе поют
Или «The Winner Takes It All».
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justbored
Ответ kost68
вроде ж он не настолько старый
а старость здесь при чём. бродвейский мюзикл и голливудский кинохит были не столь давно.
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Чавес2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ stallone
Звание "инагент" этому господину!))) А как же Газманов,любэ?))
Зачем ты эту глупость написал?
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Machine Head
Ответ Бене Гессерит
Это не его проблема, что другие тренеры боятся показывать эмоции и быть живыми и более близкими к зрителям и болельщикам. Про результаты смешно, конечно, любой мог бы быть хуже или лучше. Команда выиграла восемь матчей подряд, хотя в начале сезона местные эксперты предрекали большие серии без побед и место в конце таблицы 😂👍
Роман Борисович ты чего так шифруешься под Гессерита?
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amurseff03
Молодец. Всё верно. Завистники ненавистиники плачут.
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kost68
вроде ж он не настолько старый
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leon01
что он несёт...мрак
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dinm 8
кобзон и шаман круче
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Кот болотный
Надо Шнура с голой задницей выпускать в перерывах? Народ наш про АББУ не слышал, а от этого тащицца. Одобрит. Культура...
+3
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Russ Ivan
1 из 25 интервью Ромы до понедельника. Будет про Аббу, праздник мам, систему и немного про хоккей...
+2
-2
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