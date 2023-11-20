Ларионов про 4:2 с «Барысом»: «Скажу впервые – результат есть, но игра «Торпедо» разочаровала. Наши стандарты опущены – это расстраивает. Отрезками – бездарно»

Игорь Ларионов остался разочарован игрой «Торпедо» после победы.

«Торпедо» победило « » (4:2) в матче Фонбет чемпионата .

– Начну с того, что соперника – с хорошей игрой. Насколько она хорошая, я не знаю… Заставили поволноваться. Наших ребят – с победой.

Впервые, наверное, скажу, что два очка – результат есть, но игра, конечно, разочаровала, особенно третий период.

Немножко наши стандарты были опущены, что расстраивает.

Можем найти одно объяснение: после крутого и сложного матча против «Динамо» было наложение. Команда не смогла стабильно сыграть все три периода.

– За счет чего завели команду перед матчем?

– Начали мы на самом деле не самым лучшим образом. Забили гол, конечно, во втором отрезке, когда отличился Серж Гончарук.

Первый отрезок был немножко не таким, как мы ожидали: не тот хоккей, не то начало, не то желание, не та страсть, которая должна присутствовать на домашней арене.

И в целом игра была такая, скажем, отрезками – хорошая, отрезками – бездарная.

Голы пропущенные, конечно, разочаровывают, скажу честно, потому что слишком легко мы позволяем соперникам распоряжаться шайбой в нашей зоне – это, наверное, самый негативный эпизод в матче.

– Что случилось во втором перерыве?

– Когда ты выигрываешь 4:1 и идешь на перерыв – вроде как комфортный счет, вопросов нет. Здесь на первый план выходит не то что игровая дисциплина – она должна присутствовать постоянно.

Отношение к игре. Отношение к профессии, и здесь немножко нас, скажем так, разочаровали в этих элементах, когда ты должен отыграть правильно.

Причем мы сказали в перерыве, что при счете 4:1 включается терпение, дисциплина игровая, где каждый игрок отрабатывает в оборону и помогает партнеру, и этого мы не увидели, к сожалению, – сказал главный тренер « » .