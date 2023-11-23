Билялетдинов про поражения «Ак Барса»: «Я где-то не дорабатываю, наверное. Никак не можем переломить ситуацию»

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Куньлуня».

«Ак Барс» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата . Это шестое поражение в последних семи играх для команды.

– У нас было достаточно моментов, особенно в первом периоде, когда мы могли забить. И в равных составах, и в большинстве. Не хватило завершения.

Затем последовало наше удаление, в котором мы пропустили гол.

Старались переломить ход встречи, ребята стремились все сделать правильно. Пока у нас сложный период. Мы должны вместе переломить ситуацию.

– Шестое поражение в семи играх. Речь о системе?

– Наверное, где-то я не дорабатываю. Никак не можем переломить эту ситуацию.

– «Ак Барс» нанес 29 бросков в створ. Чего команде не хватает для заброшенных шайб?

– Не хватает хладнокровия в завершении моментов.

Желание есть, оно большое, но в голевых моментах ребята принимают не совсем правильные решения. Очень хотят забить, поэтому не удаётся.

– Что делать с эффективностью игры команды в большинстве?

– Нас это беспокоит, стараемся исправить ситуацию. И ребята общаются между собой, и мы с ними беседуем.

Говорим, что надо делать, каждый день тренируем большинство. Пока не хватает правильного решения и хладнокровия. Этот результат не очень нас устраивает.

– Как поднять уровень духа в команде в такой неудачной серии?

– Мы общаемся, видим, что ребята стараются, желают.

Агрессия должна быть в игре, но в завершающих моментах нужно больше хладнокровия, – сказал главный тренер « » .