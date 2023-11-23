Билялетдинов про поражения «Ак Барса»: «Я где-то не дорабатываю, наверное. Никак не можем переломить ситуацию»
Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Куньлуня».
«Ак Барс» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестое поражение в последних семи играх для команды.
– У нас было достаточно моментов, особенно в первом периоде, когда мы могли забить. И в равных составах, и в большинстве. Не хватило завершения.
Затем последовало наше удаление, в котором мы пропустили гол.
Старались переломить ход встречи, ребята стремились все сделать правильно. Пока у нас сложный период. Мы должны вместе переломить ситуацию.
– Шестое поражение в семи играх. Речь о системе?
– Наверное, где-то я не дорабатываю. Никак не можем переломить эту ситуацию.
– «Ак Барс» нанес 29 бросков в створ. Чего команде не хватает для заброшенных шайб?
– Не хватает хладнокровия в завершении моментов.
Желание есть, оно большое, но в голевых моментах ребята принимают не совсем правильные решения. Очень хотят забить, поэтому не удаётся.
– Что делать с эффективностью игры команды в большинстве?
– Нас это беспокоит, стараемся исправить ситуацию. И ребята общаются между собой, и мы с ними беседуем.
Говорим, что надо делать, каждый день тренируем большинство. Пока не хватает правильного решения и хладнокровия. Этот результат не очень нас устраивает.
– Как поднять уровень духа в команде в такой неудачной серии?
– Мы общаемся, видим, что ребята стараются, желают.
Агрессия должна быть в игре, но в завершающих моментах нужно больше хладнокровия, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
А с другой стороны, у ак Барса стоит задача, только кубок. И если руководство найдет достойную замену, то думаю выплатят любую неустойку. Чемпионат точно сливать не будут