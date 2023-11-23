Билялетдинов про поражения «Ак Барса»: «Я где-то не дорабатываю, наверное. Никак не можем переломить ситуацию»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Куньлуня».

«Ак Барс» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестое поражение в последних семи играх для команды.

– У нас было достаточно моментов, особенно в первом периоде, когда мы могли забить. И в равных составах, и в большинстве. Не хватило завершения.

Затем последовало наше удаление, в котором мы пропустили гол.

Старались переломить ход встречи, ребята стремились все сделать правильно. Пока у нас сложный период. Мы должны вместе переломить ситуацию.

– Шестое поражение в семи играх. Речь о системе?

– Наверное, где-то я не дорабатываю. Никак не можем переломить эту ситуацию.

– «Ак Барс» нанес 29 бросков в створ. Чего команде не хватает для заброшенных шайб?

– Не хватает хладнокровия в завершении моментов.

Желание есть, оно большое, но в голевых моментах ребята принимают не совсем правильные решения. Очень хотят забить, поэтому не удаётся.

– Что делать с эффективностью игры команды в большинстве?

– Нас это беспокоит, стараемся исправить ситуацию. И ребята общаются между собой, и мы с ними беседуем.

Говорим, что надо делать, каждый день тренируем большинство. Пока не хватает правильного решения и хладнокровия. Этот результат не очень нас устраивает.

– Как поднять уровень духа в команде в такой неудачной серии?

– Мы общаемся, видим, что ребята стараются, желают.

Агрессия должна быть в игре, но в завершающих моментах нужно больше хладнокровия, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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10 комментариев

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Рубикон
Ждём и верим
+2
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HockeyMan
Есть претенденты то на место Била? Уволить то легко, а кто вместо него?
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IVAN-67
За такие бабосы явно все не дорабатывают ( Торпедо и Лада не дадут соврать ).
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Рафиль Ахмадиев
Из матча в матч одно и тоже ни че не меняется как не могли забить так и не забивают
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_Абырвалг_
Верхи (Бил) - не могут . Низы (команда) - не хотят !
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sd4fmwrvz8
Пенсию не зря дают
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Домингес Казань
Ответ HockeyMan
Есть претенденты то на место Била? Уволить то легко, а кто вместо него?
уволить не легко,там неустойка стоимостью 3топовых тренеров кхл,а сам он не уйдет
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HockeyMan
Ответ Домингес Казань
уволить не легко,там неустойка стоимостью 3топовых тренеров кхл,а сам он не уйдет
Думаю что там такие договоренности, что если сильно попросят, уйдет сам. Все таки у них многолетние отношения.
А с другой стороны, у ак Барса стоит задача, только кубок. И если руководство найдет достойную замену, то думаю выплатят любую неустойку. Чемпионат точно сливать не будут
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Домингес Казань
Ответ HockeyMan
Думаю что там такие договоренности, что если сильно попросят, уйдет сам. Все таки у них многолетние отношения. А с другой стороны, у ак Барса стоит задача, только кубок. И если руководство найдет достойную замену, то думаю выплатят любую неустойку. Чемпионат точно сливать не будут
Билл без неустойки не уйдет,а клуб выкручивать ему руки не будет,потому что он типо легенда,поэтому как минимум до января ждем,если уж это все продолжится тогда все возможно,выплатят ему и он свалит отдыхать
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