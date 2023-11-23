«Ак Барс» не забил и уступил «Куньлуню» (0:1). Команда Билялетдинова проиграла 6 из 7 последних матчей

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступила «Куньлуню» (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Хоккеисты «Ак Барса» нанесли 29 бросков по воротам соперника. Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит сыграл на ноль.

Казанский клуб ранее проиграл «Динамо» (1:4) и «Салавату Юлаеву» (0:1). Кроме того, «Ак Барс» проиграл шесть из семи последних матчей.

«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 40 баллов в 34 играх.

34 комментария

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Regina Myachina
Что случилось с Ак Барсом…
Очень печально
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Ильнур
Ответ Андрей Фролов
В прошлом году при таком результате убрали Знарка! И результат пошел! Значит пора менять тренера! Если не Билла,то тренера по большинству обязательно! Да еще при первой домашней игре в Казани кричать игрокам чмыри! !
См таблицу на дату увольнения Знарка
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Ильнур
Хватит паниковать. После НГ Ак Барс будет сносить всех подряд. Каждый год одно и то же
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Dura Ace Di2
Вот эта яма у Барсов, с таким дорогим составом, жесть
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ruslan_khaibulov
каждый год у Ак Барса в этот период времени функциональный провпоя пора бы уже привыкнуть и не истерить. не возможно круглый год всех крошить. так же будут скорее всего первыми на востоке.
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The Best 20
не обижайтесь болельщики Ак барса, но это реально позор!!!!
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Dura Ace Di2
Ответ Андрей Фролов
В прошлом году при таком результате убрали Знарка! И результат пошел! Значит пора менять тренера! Если не Билла,то тренера по большинству обязательно! Да еще при первой домашней игре в Казани кричать игрокам чмыри! !
Вон Магнитка поставила Мозякина тренером ПП, и крошат всех подряд, уже 9 матчей
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srs
Зато Любимый счет Билла. Везде есть свои плюсы
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SALAVAT BROTHER
нормально, спад бывает, перед плей-офф поднимутся, скриньте🤪
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_Абырвалг_
Била сливают !
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Сидни Кросби 2
Ответ ruslan_khaibulov
каждый год у Ак Барса в этот период времени функциональный провпоя пора бы уже привыкнуть и не истерить. не возможно круглый год всех крошить. так же будут скорее всего первыми на востоке.
Так вы никого и не крошили в этом сезоне,натужно играете.
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Сидни Кросби 2
Ответ srs
Зато Любимый счет Билла. Везде есть свои плюсы
Да,забили гол и сушить игру,а тут наоборот получилось.
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barsik94
Ответ Эд..19
Зачем ему учиться? Он прошлым сезоном всем всё доказал. И тут ещё покажет свою мудрость.
Я уже писал, что Билл оказался идеальным антикризисным менеджером, который вытащил команду из подвала, но теперь уже сам в него угодил. И фиг знает, кто теперь поможет барсам
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Эд..19
Ответ barsik94
Походу, повторение сезона 18/19 идет. Билл не учится на ошибках, слишком старый
Зачем ему учиться? Он прошлым сезоном всем всё доказал. И тут ещё покажет свою мудрость.
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Данис Айнуллов
Ответ Рома Пестов
Отвратительная игра ак Барса
Отстой
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Огюст
Игры голевой нет и в сегодняшнем матче у Ак Барса- слишком рано поверили в свою непогрешимость победную -прошло то только пол чемпионата !
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vallabaza
что ни говори, но проиграть всухую куню - это позор
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ruslan.ufa
Ахахаха 😂
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Рокко Сиффредди
Их надо умывать по-полной.
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Рома Пестов
Отвратительная игра ак Барса
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цэсемьэр
ой что будет🙈
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Stepan Alexandrovich
Ак барс это команда, которая терпит, терпит…. Но в какой-то момент терпит, терпит
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