«Ак Барс» не забил и уступил «Куньлуню» (0:1). Команда Билялетдинова проиграла 6 из 7 последних матчей

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила «Куньлуню» (0:1) в игре Фонбет чемпионата .

Хоккеисты « » нанесли 29 бросков по воротам соперника. Голкипер « » Джереми Смит сыграл на ноль.

Казанский клуб ранее проиграл «Динамо» (1:4) и «Салавату Юлаеву» (0:1). Кроме того, «Ак Барс» проиграл шесть из семи последних матчей.

«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 40 баллов в 34 играх.