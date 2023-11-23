Роман Ротенберг: «СКА постоянно играет в меньшинстве – все понимают и видят. Таков путь. Олимпиаду так выиграли – в меньшинстве против Германии»

Роман Ротенберг заявил, что СКА постоянно играет в меньшинстве.

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Команда одержала седьмую победу подряд. Можно сказать, что СКА показывает именно ту игру, которую вы от него ждете?

– Знаете, мы весь сезон, начиная с первого матча, играли на очень высоком уровне, в каждой встрече создавали много голевых моментов. Даже больше, чем сегодня, чем в семи последних матчах, которые мы выиграли.

Но хоккей – такой спорт, где нельзя помогать соперникам выигрывать. Наши ребята допускали ошибки, которые мы с каждой игрой убираем, делаем шаг вперед.

Конечно, мы гордимся командой, гордимся ребятами, которые сыграли самоотверженно. Ловили все на себя.

Как я уже говорил раньше – таков наш путь, если мы постоянно играем в меньшинстве.

Да, мы улучшим игровую дисциплину, но все все понимают и все все видят. Значит, будем выигрывать в меньшинстве, как сегодня. Таков путь – это хоккей.

Мы так Олимпиаду выиграли – в меньшинстве против немцев. Значит, будем усиливать работу. Станем сильнее. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Так и работаем – держим удар.

– Сейчас вы делаете особый акцент на игру «четыре на пять» при подготовке к матчам?

– Спецбригады – всегда важнейший компонент хоккея. Всю жизнь так было. Большинство… Мы не играем в большинстве.

Будем играть в меньшинстве – таков наш путь. Да, мы все это постоянно тренируем.

Но вы же понимаете, что когда команда много играет в меньшинстве, случаются, например, переломы. У нас очень много ребят с переломами. Почему так происходит? Потому что мы постоянно играем в меньшинстве.

Да, внутри команды мы проводим работу по игровой дисциплине. Здесь мне больше нечего комментировать. Главное, чтобы все были здоровы.

Наши ребята получают переломы в меньшинстве. Кто за это отвечает? Давайте подумаем вместе. Швец-Роговой два года не играет.

Он тоже много выходил в меньшинстве. Мы больше всех играем в меньшинстве. Больше мне нечего комментировать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.