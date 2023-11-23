Роман Ротенберг: «СКА постоянно играет в меньшинстве – все понимают и видят. Таков путь. Олимпиаду так выиграли – в меньшинстве против Германии»

Теги СКА Спартак Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА постоянно играет в меньшинстве.

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Команда одержала седьмую победу подряд. Можно сказать, что СКА показывает именно ту игру, которую вы от него ждете?

– Знаете, мы весь сезон, начиная с первого матча, играли на очень высоком уровне, в каждой встрече создавали много голевых моментов. Даже больше, чем сегодня, чем в семи последних матчах, которые мы выиграли.

Но хоккей – такой спорт, где нельзя помогать соперникам выигрывать. Наши ребята допускали ошибки, которые мы с каждой игрой убираем, делаем шаг вперед.

Конечно, мы гордимся командой, гордимся ребятами, которые сыграли самоотверженно. Ловили все на себя.

Как я уже говорил раньше – таков наш путь, если мы постоянно играем в меньшинстве.

Да, мы улучшим игровую дисциплину, но все все понимают и все все видят. Значит, будем выигрывать в меньшинстве, как сегодня. Таков путь – это хоккей.

Мы так Олимпиаду выиграли – в меньшинстве против немцев. Значит, будем усиливать работу. Станем сильнее. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Так и работаем – держим удар.

– Сейчас вы делаете особый акцент на игру «четыре на пять» при подготовке к матчам?

– Спецбригады – всегда важнейший компонент хоккея. Всю жизнь так было. Большинство… Мы не играем в большинстве.

Будем играть в меньшинстве – таков наш путь. Да, мы все это постоянно тренируем.

Но вы же понимаете, что когда команда много играет в меньшинстве, случаются, например, переломы. У нас очень много ребят с переломами. Почему так происходит? Потому что мы постоянно играем в меньшинстве.

Да, внутри команды мы проводим работу по игровой дисциплине. Здесь мне больше нечего комментировать. Главное, чтобы все были здоровы.

Наши ребята получают переломы в меньшинстве. Кто за это отвечает? Давайте подумаем вместе. Швец-Роговой два года не играет.

Он тоже много выходил в меньшинстве. Мы больше всех играем в меньшинстве. Больше мне нечего комментировать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

24 комментария

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Akusra
МАНДАлорец
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IVAN-67
Это шизофрения ? Она так проявляется ? Есть здесь спецы , оцените степень пожалуйста.
+19
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Oleg Olegov
Ответ IVAN-67
Это шизофрения ? Она так проявляется ? Есть здесь спецы , оцените степень пожалуйста.
Я посмотрел 800 шизфрений, и тут вполне системная. Люди все видят. Но таков путь.
+13
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+13
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Berlin Alexanderplatz
Как-то мало он произнёс "таков путь" - не до конца ясно, каков же он
+10
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Роман
Генерирует речь для тёзки ChatGPT
+6
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Александр Серов
Ответ Berlin Alexanderplatz
Как-то мало он произнёс "таков путь" - не до конца ясно, каков же он
про систему забыл он сказать
+5
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Machine Head
Хватит уже трепаться про Олимпиаду . Ты к этой победе не имеешь никакого отношения . Спасибо Знарку .
+3
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Ivan Ivanych
Какую же ахинею он раз за разом несет, глупость просто неимоверная.... Уши вянут, чуть ли не в самом прямом смысле.
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Dyman
Когда же он уймется уже...
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crimson
АБЫРВАЛГ! - добавил он в завершение.
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Михаил Савченко
Рома видимо Мандалорца смотреть начал, ща посыпятся сравнения
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TaR
Ответ Berlin Alexanderplatz
Как-то мало он произнёс "таков путь" - не до конца ясно, каков же он
Путь на три буквы)))
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несахар
самый неумный человек в российском хоккее
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IVAN-67
Ответ Alex Rastrelli
Испанский стыд.
Почему испанский , а не херсонский ?
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Дэннис Молинарев
Ответ Berlin Alexanderplatz
Как-то мало он произнёс "таков путь" - не до конца ясно, каков же он
Системный путь, какой же еще
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Olster
Мне скоро 40, но я все равно скажу это слово - кринжатина)
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milya ololo
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Ска топят судьи. Но мы выстоим. ВПЕРЕД СКА!
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1oGoW@3
Феерический!
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Serhio Roberto
Простите Роман, а Олимпиаду тоже вы выиграли?
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Rinat
Так тут и доктор не нужен! Он же открытым текстом говорит, что Он тоесть имея в виду свою семью Олимпиаду выиграл! Будучи в меньшенстве, против тренеров и команды которая играла на льду! Шизик! Факт!
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Docentr9
Питерские Д"Артаньяны
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Вадим Абдуллин
Вот что мне нравится в нашей лиге, это то что у других команд нет удалений и выездов. Только СКА страдает
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Александр Серов
не нарушай правила и не будешь в меньшенстве
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Alex Rastrelli
Испанский стыд.
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