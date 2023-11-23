Ротенберг о турнире сборных: «Хоккей для НХЛ – бизнес. Мы с этим не согласны. Хотите думать о рейтингах – лучше, чтобы Россия играла»
Роман Ротенберг оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.
«НХЛ решила провести свой турнир на четыре сборные, и я понимаю: хоккей для них – в первую очередь бизнес. Там смотрят на телевизионные рейтинги, доходы от спонсоров, расходы. Сводят дебет с кредитом.
Если в НХЛ пришли к такому формату, то это бизнес-решение. Они не стали рисковать.
Конечно, мы с этим не согласны. Но если в НХЛ хотят думать о рейтингах – конечно же, лучше, чтобы Россия играла. И с точки зрения развития мирового хоккея самое важное – конкуренция. И это начинается с детей.
Мы сейчас занимаемся тем, чтобы детишки играли по всей России с разными командами. Не только первенство Санкт-Петербурга или Москвы, но и надо встречаться с другими городами, проводить больше таких турниров.
Вот в футболе сделали ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) – это отличная история. Команды летают по всей стране, играют между собой. А конкуренция – двигатель прогресса», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо
и если оценивать перспективы отказа европейских сборных от турнира при участии России, то выгоднее сделать североамериканский евротур, чем междусобойчик на троих с Россией, США и Канадой
Но ведь система!