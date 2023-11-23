Роман Ротенберг оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.

«НХЛ решила провести свой турнир на четыре сборные, и я понимаю: хоккей для них – в первую очередь бизнес. Там смотрят на телевизионные рейтинги, доходы от спонсоров, расходы. Сводят дебет с кредитом.

Если в НХЛ пришли к такому формату, то это бизнес-решение. Они не стали рисковать.

Конечно, мы с этим не согласны. Но если в НХЛ хотят думать о рейтингах – конечно же, лучше, чтобы Россия играла. И с точки зрения развития мирового хоккея самое важное – конкуренция. И это начинается с детей.

Мы сейчас занимаемся тем, чтобы детишки играли по всей России с разными командами. Не только первенство Санкт-Петербурга или Москвы, но и надо встречаться с другими городами, проводить больше таких турниров.

Вот в футболе сделали ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) – это отличная история. Команды летают по всей стране, играют между собой. А конкуренция – двигатель прогресса», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо