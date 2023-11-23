Ротенберг о турнире сборных: «Хоккей для НХЛ – бизнес. Мы с этим не согласны. Хотите думать о рейтингах – лучше, чтобы Россия играла»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Кубок мира Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.

«НХЛ решила провести свой турнир на четыре сборные, и я понимаю: хоккей для них – в первую очередь бизнес. Там смотрят на телевизионные рейтинги, доходы от спонсоров, расходы. Сводят дебет с кредитом.

Если в НХЛ пришли к такому формату, то это бизнес-решение. Они не стали рисковать.

Конечно, мы с этим не согласны. Но если в НХЛ хотят думать о рейтингах – конечно же, лучше, чтобы Россия играла. И с точки зрения развития мирового хоккея самое важное – конкуренция. И это начинается с детей.

Мы сейчас занимаемся тем, чтобы детишки играли по всей России с разными командами. Не только первенство Санкт-Петербурга или Москвы, но и надо встречаться с другими городами, проводить больше таких турниров.

Вот в футболе сделали ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) – это отличная история. Команды летают по всей стране, играют между собой. А конкуренция – двигатель прогресса», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо

27 комментариев

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Добрый_Ээх
Для них бизнес, для вас - кормушка
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Витольд Бубеный
"Конкуренция - двигатель прогресса" вот именно, ты Рома попал на место тренера без всякой конкуренции, так что уступи место нормальному тренеру!
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vzi
Ответ Витольд Бубеный
"Конкуренция - двигатель прогресса" вот именно, ты Рома попал на место тренера без всякой конкуренции, так что уступи место нормальному тренеру!
Не надо. Вся страна хочет потешаться над СКА и дальше.
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Женя Иванов
Да что он знает про конкуренцию?
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Bartez1986
команды летают по всей стране? а как же самолетные ноги?
+22
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Savarona25
Как с такой кашей в голове руководить российским хоккеем и профессиональным клубом? "Но, позвольте, как же он служил в очистке?!" (М. Булгаков).
+14
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onsigne
Ну куда им до суперсерии с Беларусью.
+12
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Bobby Clarke
Зачем он сюда детей-то приплёл?
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Ruscello
Ответ vzi
Не надо. Вся страна хочет потешаться над СКА и дальше.
Понять бы еще эту "систему". Со стороны кажется, что там шайбу в зону забрасывают и бегут за ней...) Такой хоккей- А-ля 70е, в исполнении "Кливленд Баронз"...
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ALL13
Хорёк жги,не останавливайся . Хоть поржать
+5
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Серый
Так ты же ноешь из-за самолётных ног, "летают по всей стране"!
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Maxim Shumov
Ответ Женя Иванов
Да что он знает про конкуренцию?
Ну он скупает все, что видит и все равно показывает хреновые результаты. Так что про конкуренцию он знает ))
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Melnikov1968
Где турнир под эгидой НХЛ и где дети? Голова совсем перестала работать. Рома, не играть тебе с лучшими командами. Твой уровень Китай, Белоруссия, Казахстан.
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цэсемьэр
хоккей, как известно, дело добровольное.
и если оценивать перспективы отказа европейских сборных от турнира при участии России, то выгоднее сделать североамериканский евротур, чем междусобойчик на троих с Россией, США и Канадой
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Ковид 07.10.52
Ух наМЫкал. как же надоели эти типы...мы...мы...кто мы, тьфу...
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Павел Сергеевич
Наконец-то мэтр прокомментировал ситуацию
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Vorhun
Система НХЛ- не система Романа, его система работает системно
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Marat_NJL
Ответ Добрый_Ээх
Для них бизнес, для вас - кормушка
Ну каков же бессребреник))
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Огюст
Главтренер Ска поберегите детишек хоккеистов ,пусть в своих регионах играют между собой - налетаются они ещё по Стране- всё впереди у них ,вон у взрослых вы говорите мужиков ноги превращаются в самолётные !
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Atsuktuvas
Рейтинг на хлеб не намажешь...
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vzi
Ответ Ruscello
Понять бы еще эту "систему". Со стороны кажется, что там шайбу в зону забрасывают и бегут за ней...) Такой хоккей- А-ля 70е, в исполнении "Кливленд Баронз"...
Ха-ха-ха.
Но ведь система!
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nmnackjbxkasbk
Ответ onsigne
Ну куда им до суперсерии с Беларусью.
некуда и никуда!
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