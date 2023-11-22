Президент «Коламбуса»: «Воронков стал для нас ярким пятном – он знает, что делать на льду. У Марченко отличный дух и отношение к делу»

Теги Коламбус НХЛ Джон Дэвидсон Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Адам Фантилли Хоккей

Президент «Коламбуса» высказался об игре Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

– Большинство молодых игроков – Фантилли, Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко – выступают просто отлично, может быть, лучше, чем вы ожидали, верно?

– Фантилли приходит с улыбкой на лице и готов работать, не так ли? Этот парень хочет стать решением проблемы. Он станет очень хорошим игроком в этой лиге. Он уже очень хорошо играл в большинстве матчей.

У Марченко отличный дух и отношение к делу, без сомнения. Он любит играть в хоккей. Воронков стал для нас ярким пятном. Он действительно не может общаться с игроками не из России напрямую, но он знает, что делать на льду. 

Можно увидеть позитивные моменты, если обратить на них внимание, – сказал Джон Дэвидсон. 

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2 комментария

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Matador
их звено сейчас лучшее в Коламбусе. Ещё бы КПД увеличить им ... особенно Воронкова касается. Парню надо над броском поработать
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Кино Музыка
Да вообще вся команда супер. Играть бы еще кому.
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