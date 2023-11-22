Президент «Коламбуса»: «Воронков стал для нас ярким пятном – он знает, что делать на льду. У Марченко отличный дух и отношение к делу»

Президент «Коламбуса» высказался об игре Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

– Большинство молодых игроков – Фантилли, , – выступают просто отлично, может быть, лучше, чем вы ожидали, верно?

– приходит с улыбкой на лице и готов работать, не так ли? Этот парень хочет стать решением проблемы. Он станет очень хорошим игроком в этой лиге. Он уже очень хорошо играл в большинстве матчей.

У Марченко отличный дух и отношение к делу, без сомнения. Он любит играть в хоккей. Воронков стал для нас ярким пятном. Он действительно не может общаться с игроками не из России напрямую, но он знает, что делать на льду.

Можно увидеть позитивные моменты, если обратить на них внимание, – сказал Джон Дэвидсон.