Президент «Коламбуса»: «Воронков стал для нас ярким пятном – он знает, что делать на льду. У Марченко отличный дух и отношение к делу»
Президент «Коламбуса» высказался об игре Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.
– Большинство молодых игроков – Фантилли, Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко – выступают просто отлично, может быть, лучше, чем вы ожидали, верно?
– Фантилли приходит с улыбкой на лице и готов работать, не так ли? Этот парень хочет стать решением проблемы. Он станет очень хорошим игроком в этой лиге. Он уже очень хорошо играл в большинстве матчей.
У Марченко отличный дух и отношение к делу, без сомнения. Он любит играть в хоккей. Воронков стал для нас ярким пятном. Он действительно не может общаться с игроками не из России напрямую, но он знает, что делать на льду.
Можно увидеть позитивные моменты, если обратить на них внимание, – сказал Джон Дэвидсон.
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