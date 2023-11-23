Борис Майоров: «Неприятно нынешнее отношение к России со стороны финнов. Я работал в Финляндии дважды, ни с чем подобным не сталкивался»

Теги Яри Курри чемпионат Финляндии Йокерит Борис Майоров Таппара Политика Чемпионат.com Хоккей

Борис Майоров заявил, что ему неприятно отношение к России со стороны финнов.

«Неприятно нынешнее отношение со стороны финнов к России. Я работал в Финляндии дважды и ни с чем подобным не сталкивался.

Были недоразумения, но финны очень доверчивые люди. Они на 99% верят в то, что написано в газете, их потом приходится разубеждать. Настоящей теплоты в отношении русских у финнов никогда не было, а сейчас и подавно нет.

Я сейчас связь с ними почти потерял, раньше выезжал по спортивным делам. Например, они меня приглашали на юбилей «Йокерита». Все было нормально, а сейчас два года уже тишина. Даже со своим помощником по «Йокериту» Лео Эйкасом, с которым у нас были великолепные отношения, мы не общаемся.

С Яри Курри я знаком неплохо, но в моих командах он никогда не был. Первый раз я начал работать в Финляндии в середине 70-х, он тогда еще был пацаном и играл по юниорам Б», – сказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер финских клубов «Йокерит» и «Таппара» Борис Майоров.

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15 комментариев

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Olga.t
Борис Петрович ничего не знает о причинах такого отношения финнов к России?
Не может быть, даже телевизор иногда правду выдаёт.
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Ми Ша
Борис, дело не в финнах. Ты реально не понимаешь или как большинство подыгрываешь этому цирку ?
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Ми Ша
Ответ Птюч, Ёж.
финны ездили к нам, мы ездили к ним. В чем проблема? россияне тратили у них деньги по выходным, они у нас бензин вроде покупали)) теперь же супермаркеты в Финляндии заточенные чисто для россиян, банкроты. Кому от этого стало лучше?
Лучше стало престарелым рулевым страны. Железный занавес, правление до смерти. Тьма
+4
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вперёд спартак
Это не фины это мы такие, точнее наши власти вечно хотят кому то понравиться
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Назар Игорь
В убытке обе стороны, мы лишились возможности приобрести прекрасные натуральные финские продукты, финская сторона пострадает финансово от закрытия множества магазинов близ российской границы которые обслуживали в основном приезжих русских.
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Всё знаю
Борис Саныч, а вы когда в Финляндии работали?))
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Дмитрий Рабко
"Когда речь идёт о чести семьи, речь о деньгах неуместна." (с)
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Птюч, Ёж.
Ответ Огюст
Майоров , а почему же ты причину то так разрыва этой дружбы не назвал ! ?
и в чем причина по твоему? только если нормально сможешь объяснить? а то местный бот какую то пургу про тьму и занавес прогнал.
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