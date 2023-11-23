Борис Майоров: «Неприятно нынешнее отношение к России со стороны финнов. Я работал в Финляндии дважды, ни с чем подобным не сталкивался»

Борис Майоров заявил, что ему неприятно отношение к России со стороны финнов.

«Неприятно нынешнее отношение со стороны финнов к России. Я работал в Финляндии дважды и ни с чем подобным не сталкивался.

Были недоразумения, но финны очень доверчивые люди. Они на 99% верят в то, что написано в газете, их потом приходится разубеждать. Настоящей теплоты в отношении русских у финнов никогда не было, а сейчас и подавно нет.

Я сейчас связь с ними почти потерял, раньше выезжал по спортивным делам. Например, они меня приглашали на юбилей « ». Все было нормально, а сейчас два года уже тишина. Даже со своим помощником по «Йокериту» Лео Эйкасом, с которым у нас были великолепные отношения, мы не общаемся.

С Яри Курри я знаком неплохо, но в моих командах он никогда не был. Первый раз я начал работать в Финляндии в середине 70-х, он тогда еще был пацаном и играл по юниорам Б», – сказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер финских клубов «Йокерит» и « » .