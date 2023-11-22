Козырев о 2:3 с ЦСКА: «Матч сложился для «Северстали» неудачно с самого начала. Могли вытащить, но слишком большой отрыв»

Теги ЦСКА Северсталь Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев отметил готовность «Северстали» до конца бороться с ЦСКА (2:3).

– Матч сложился для нас неудачно с самого начала: пропустили три шайбы. Было очень сложно отыграть такую фору в матче с такой мастеровитой командой. Ребята молодцы, играли до конца. Могли вытащить, но слишком большой отрыв был изначально.

– Как соблюсти баланс между кнутом и пряником в тренерской работе?

– У нас все без кнута. У нас все объясняется, объясняется доступно, спокойно. Такой подход работает. Мы похожие матчи вытаскивали. Но сегодня не получилось, – сказал главный тренер «Северстали».

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