«Даллас» откроет статую Модано, лучшего бомбардира в истории клуба, 16 марта

Теги Даллас Дирк Новицки Майк Модано НХЛ Хоккей

Статуя Майка Модано появится у арены «Далласа» весной.

Памятный объект будет открыт перед матчем команды с «Лос-Анджелесом» 16 марта.

«Для меня это большая честь, мне очень приятно. Этот город много значит для меня, как и фанаты. Мое пребывание здесь было особенным, никогда не забуду те моменты, которые мы здесь разделили. Трудно представить себя рядом с Дирком [Новицки], с другими великими спортсменами, которые представляли великие клубы по всей стране. Это кажется нереальным», – сказал экс-форвард.

«Даллас» вывел номер Модано (9-й) из обращения 8 марта 2014 года. Майк – лучший бомбардир в истории клуба, а также лучший бомбардир НХЛ среди уроженцев США.

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3 комментария

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vzi
Майк был хорош, ничего не скажешь.
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vdvbill.e1.ru
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Какие то канадцы должны перекрыть рекорд
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McGregor
Помню, как один тут разорялся, что Модано никакая не легенда. Привет тебе пламенный.
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