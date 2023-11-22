«Даллас» откроет статую Модано, лучшего бомбардира в истории клуба, 16 марта

Статуя Майка Модано появится у арены «Далласа» весной.

Памятный объект будет открыт перед матчем команды с «Лос-Анджелесом» 16 марта.

«Для меня это большая честь, мне очень приятно. Этот город много значит для меня, как и фанаты. Мое пребывание здесь было особенным, никогда не забуду те моменты, которые мы здесь разделили. Трудно представить себя рядом с Дирком [Новицки], с другими великими спортсменами, которые представляли великие клубы по всей стране. Это кажется нереальным», – сказал экс-форвард.

« » вывел номер (9-й) из обращения 8 марта 2014 года. Майк – лучший бомбардир в истории клуба, а также лучший бомбардир среди уроженцев США.