Кэйн разделил с Хаусли 2-е место по очкам в истории НХЛ среди уроженцев США (1232). У Модано – 1374

Теги рейтинги Рейнджерс Майк Модано Сборная США по хоккею НХЛ Патрик Кэйн Брайан Лич Фил Хаусли Хоккей

Патрик Кэйн разделил с Филом Хаусли 2-е место по очкам в истории НХЛ среди уроженцев США.

Форвард «Рейнджерс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0). 

В его активе 7 (3+4) баллов в 8 матчах после обмена из «Чикаго». В 1169 матчах за карьеру на счету Патрика 1232 (449+783) очка.

Он догнал Фила Хаусли (1232 очка в 1495 играх, 338+894) и разделил с ним 2-е место в истории лиги среди уроженцев США. Лидирует Майк Модано – 1374 (561+813) балла в 1499 играх. 

По числу передач (783) Кэйн вышел на чистое 3-е место, обогнав Брайана Лича (781 в 1205 играх). Выше идут Хаусли (894) и Модано (813). 

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3 комментария

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trav
Ответ PatologoanatoM
Удивительно , но у Модано за 20 лет карьеры не было ни одного 100очкового сезона, хотя у него до сих пор рекорд сезона по очкам за Даллас - 93 балла, у Робертсона сейчас 88 очков, через 5-6 игр перекроет, а вот по голам навряд ли получится , у того же Модано было 50, Робертсон сделал дубль сегодня и у него стало 41 в сезоне.
Модано играл в эпоху мертвой шайбы и все равно был очень крутым
+2
0
+2
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PatologoanatoM
Удивительно , но у Модано за 20 лет карьеры не было ни одного 100очкового сезона, хотя у него до сих пор рекорд сезона по очкам за Даллас - 93 балла, у Робертсона сейчас 88 очков, через 5-6 игр перекроет, а вот по голам навряд ли получится , у того же Модано было 50, Робертсон сделал дубль сегодня и у него стало 41 в сезоне.
+1
0
+1
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Амфитрион
Пара лет и первый.
+3
0
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