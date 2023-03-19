Кэйн разделил с Хаусли 2-е место по очкам в истории НХЛ среди уроженцев США (1232). У Модано – 1374

разделил с 2-е место по очкам в истории среди уроженцев США.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0).

В его активе 7 (3+4) баллов в 8 матчах после обмена из «Чикаго». В 1169 матчах за карьеру на счету Патрика 1232 (449+783) очка.

Он догнал Фила Хаусли (1232 очка в 1495 играх, 338+894) и разделил с ним 2-е место в истории лиги среди уроженцев США. Лидирует Майк Модано – 1374 (561+813) балла в 1499 играх.

По числу передач (783) Кэйн вышел на чистое 3-е место, обогнав (781 в 1205 играх). Выше идут Хаусли (894) и Модано (813).