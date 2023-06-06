Модано о хите Ткачака против Айкела: «Такие приемы проводились 40 раз в плей-офф-1999. Сейчас любой хит на чистом льду считают грубым»

Майк Модано оценил силовой прием Мэттью Ткачака против Джека Айкела.

Инцидент произошел во втором периоде матча финала Кубка Стэнли между « » и «Флоридой» (7:2).

после этого вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Айкелу не помогло то, что он немного замешкался перед тем, как против него провели силовой прием. Но это чистый силовой прием.

Сейчас силовых приемов на открытом льду практически не бывает, поэтому когда они случаются, все сразу считают, что это грубый удар.

Но такие силовые приемы проводились 40 раз в плей-офф в 1999 году», – сказал бывший капитан «Далласа» .

Айкела чуть не выбили из игры жестким хитом. Он ушел со льда, а потом вернулся с шикарным голевым пасом