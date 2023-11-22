Василий Глотов: «У СКА нет задачи попасть в плей-офф. Задача – выиграть Кубок Гагарина»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Сочи Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался об адаптации в составе СКА.

– Я, когда переходил в СКА из «Сочи», столкнулся с проблемами адаптации. Причем все это было не на площадке, а в голове. Играть в таком клубе, как СКА, и приносить пользу, надо уметь на самом деле.

У меня некоторое время ушло на перестройку. Потом, когда я сыграл в плей-офф, в сборной, уже почувствовал себя увереннее. Хочу перенести все это на свою игру. Та статистика, которую сейчас показываю, не мой потолок. Я еще больше хочу и могу.

– Когда игрок переходит из маленького клуба в большой, не все понимают, о какой адаптации идет речь. Объясните, как это было в вашем случае.

– Тут, понимаете, какая история. В «Сочи» я понимал: чтобы играть в плей-офф, нам нужно прыгнуть выше головы. Для этого должно сложиться множество факторов: мы где-то хорошо сыграли, соперник где-то «просел» по сезону.

У СКА нет задачи попасть в плей-офф. У СКА задача – выиграть Кубок Гагарина. И я не могу думать о своей игре в прежнем контексте: что от меня зависит, что не зависит… Тут нужно научиться за лимитированное время приносить пользу.

Теперь я понимаю: я играю не за «Сочи» против СКА или ЦСКА, когда надо постараться, а я играю за СКА, и мне надо не просто играть, а необходимо обыграть тот же ЦСКА. Тут не имитировать, а доминировать нужно, – смеясь сказал нападающий петербуржской команды. 

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1 комментарий

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Андрей Васько
мечтать не вредно 😄😄😄
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