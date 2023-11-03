Глотов о том, что СКА может не попасть в плей-офф: «Даже мыслей таких нет! Не смотрим в таблицу, смотрим на процесс. Всегда играем первым номером, доминируем»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов ответил на вопрос о возможности непопадания СКА в плей-офф КХЛ.

– СКА сейчас вне зоны плей-офф. Вы вообще следите за таблицей, за положением команды?

– Лично я не слежу. Я знаю, что сейчас мы не в лучшем положении дел. Но стараюсь не читать ничего об этом в интернете.

Мы играем каждый матч на победу. Мы в том году не смотрели на таблицу, также и в этом году. И сколько в прошлом сезоне подряд матчей выиграли.

И что тогда, что сейчас, настрой не меняется. Всегда играем первым номером, доминируем. Такое случается. Не знаю такую команду, которая бы прошла без поражений.

Но то, что у нас большое количество поражений на фоне прошлого сезона, это да… Но такое бывает. Нам очень важен процесс в раздевалке.

Постоянно говорим внутри команды, что самое главное, чтобы у нас были моменты, была наша игра.

Можно выиграть по самой игре, но проиграть по счету. Не спорю, что счет на табло, но на процесс мы тоже смотрим.

– Нет ли опасений, что СКА не сможет выйти в плей-офф?

– Даже мыслей таких нет! – сказал нападающий СКА Василий Глотов.

7 комментариев

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Donbass
За доминирование очки не насчитывают. Объясните это Глотову кто то.
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Machine Head
Доминируете вы в своих трусах. Смешные доминаторы. Зомбированные. Им перед тренировкой втирают , видимо, что они лучшие на планете.
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Shaiba Bash
Скорее всего попадут, но вот в ТОП-4 попасть будет сложнее. А это значит уже сразу будет тяжёлый плей-офф для Питера
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diadiasasha59
Вася,это в каком матче вы доминировали?Например,с Адмиралом в первом периоде вы из своей зоны не могли выйти.А так у вас сплошной хаос и бесполезная беготня без шайбы.Смотреть на это очень тяжело,хотя люди,что приходят в Ледовый,очень довольными выглядят.Их хоккей не интересует.
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Огюст
Если Вася ты не смотришь туртаблицу на каком ваша команда находиться месте, то я думаю ваш Главтренер Ска вам всем все уши просверлил постоянно тем , где вы вместе с ним находитесь по успехам на сегодняшний день !
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icey_punk
Trust the process
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AVKU
Доминаторы блин. Его, похоже, Роттенберг укусил, такую же хрень несёт.
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