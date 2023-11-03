Глотов о том, что СКА может не попасть в плей-офф: «Даже мыслей таких нет! Не смотрим в таблицу, смотрим на процесс. Всегда играем первым номером, доминируем»

Василий Глотов ответил на вопрос о возможности непопадания СКА в плей-офф КХЛ.

– СКА сейчас вне зоны плей-офф. Вы вообще следите за таблицей, за положением команды?

– Лично я не слежу. Я знаю, что сейчас мы не в лучшем положении дел. Но стараюсь не читать ничего об этом в интернете.

Мы играем каждый матч на победу. Мы в том году не смотрели на таблицу, также и в этом году. И сколько в прошлом сезоне подряд матчей выиграли.

И что тогда, что сейчас, настрой не меняется. Всегда играем первым номером, доминируем. Такое случается. Не знаю такую команду, которая бы прошла без поражений.

Но то, что у нас большое количество поражений на фоне прошлого сезона, это да… Но такое бывает. Нам очень важен процесс в раздевалке.

Постоянно говорим внутри команды, что самое главное, чтобы у нас были моменты, была наша игра.

Можно выиграть по самой игре, но проиграть по счету. Не спорю, что счет на табло, но на процесс мы тоже смотрим.

– Нет ли опасений, что СКА не сможет выйти в плей-офф?

– Даже мыслей таких нет! – сказал нападающий СКА Василий Глотов.