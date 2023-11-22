Куинн Хьюз о лидерстве в гонке бомбардиров НХЛ: «Это не так уж много значит. Я хочу выйти в плей-офф и играть в успешной команде»

Куинн Хьюз не считает важным моментом свое лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

24-летний защитник « » набрал 30 (8+22) очков в 19 играх регулярного чемпионата.

«Это не так уж много значит, в конце концов. Я хочу выйти в плей-офф и играть в успешной команде.

Мы хорошо начали сезон и должны продолжать идти вперед», – сказал капитан «Кэнакс».

выступает за канадский клуб с 2019 года. Он только раз участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли – в 2020 году, когда в плей-офф сыграли 24 команды.