Форвард СКА Бардаков: «Можем спокойно обыгрывать «Спартак» – и будем это делать. Нас должно было прорвать – каждый может придерживаться нашей системы»

Теги СКА Спартак КХЛ Захар Бардаков Хоккей

Захар Бардаков заявил, что СКА может спокойно обыграть «Спартак».

– В чем главный залог успеха нынешней победной серии СКА?

– Мы чуть-чуть подсыгрались. Уже провели долгое время вместе.

Нас должно было прорвать. Каждый выполняет свою работу и держит концентрацию.

Каждый может забить, но и при этом может играть в обороне, придерживаться нашей системы, нашего плана на игру. На этом все строится и получаются победы.

– Впереди у СКА – матч с лидером Западной конференции, «Спартаком». Удивляют позиции красно-белых? Что ждать от предстоящей игры?

– Стоит ждать такой же боевой игры, как на выезде. Нам тогда чуть-чуть не повезло.

То, что они лидеры, – это ничего не дает. В прошлом году мы так же всех побеждали, и шли на первом месте. Кто-то все равно будет идти на первом месте.

«Спартак» – равная команда. Мы можем ее спокойно обыгрывать, и будем это делать в ближайшем матче, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

4 комментария

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Melnikov1968
Есть очень хорошая шахматная книга Арона Нимцовица, называется "Моя система". Рекомендуется к прочтению, не пожалеете. Это не троллинг.
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Дмитрий Шарапов
Это секта уже
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